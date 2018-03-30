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Безработица в Японии в феврале выросла до 2,5%, ниже прогноза
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Безработица в Японии в феврале выросла до 2,5%, ниже прогноза 

Прайм 1 час назад
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличилась до 2,5% с минимального значения с апреля 1993 года в 2,4%, которое было зафиксировано месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 2,6%.
При этом число безработных в стране в январе составило 1,66 миллиона человек, что на 220 тысяч (на 11,7%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 43,47 миллиона человек, снизившись на 138 тысяч человек в годовом выражении.
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