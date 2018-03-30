Красноярск будет торговать зерном с Китаем

В состав китайской делегации вошли официальные лицы, товаропроизводители в сфере пищевой промышленности. Цель визита было участие в специализированном проекте «Пищевая индустрия. HoReCa», который сейчас проходит в МВДЦ «Сибирь». На выставке китайская делегация представила современное пищевое оборудование: шкафы-сушилки, промышленные миксеры, мясорубки, электропечи, вакуумные установки и др.