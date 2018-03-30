Красноярск будет торговать зерном с Китаем 

В состав китайской делегации вошли официальные лицы, товаропроизводители в сфере пищевой промышленности. Цель визита было участие в специализированном проекте «Пищевая индустрия. HoReCa», который сейчас проходит в МВДЦ «Сибирь». На выставке китайская делегация представила современное пищевое оборудование: шкафы-сушилки, промышленные миксеры, мясорубки, электропечи, вакуумные установки и др.
Во время встречи обсуждались поставки зерна из Красноярского края в Китай. Для этого уже зарегистрирована компания «Изумруд Агро», ее уставной капитал составляет 100 млн рублей. Ожидается, что Красноярском экономическом форуме компания заключит два крупных контракта на поставку зерна.
Фото: пресс-служба мэрии Красноярска