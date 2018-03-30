Ещё
Китай запустил два навигационных спутника «Бэйдоу-3»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай запустил два навигационных спутника «Бэйдоу-3» 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Сичан, 30 марта /Синьхуа/ — Китай в пятницу произвел запуск двух
спутников «Бэйдоу-3» в космос с помощью одной ракеты-носителя. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: ВТО подвергла критике пошлины США на сталелитейную продукцию Президент Сингапура надеется, что Сингапур и Китай приложат совместные усилия для мирного развития региона Центральный банк Бразилии повысил прогноз по экономическому росту в этом году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ336
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ35
Песков «обрушился» на Навального41
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара162
Россиянам предрекли потерю работы29
Видео
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение