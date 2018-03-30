Ставки по ипотеке снизятся еще на 1,5%

Темпы снижения ставок по ипотеке в 2018 году будут ниже, чем в 2017, однако примерно на 1,5% они все‐таки упадут, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Их обзор «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году» опубликовала газета «Известия»

По мнению экспертов, в 2018 году российские банки продолжат активно ипотечные кредиты, однако темпы роста рынка замедлятся.

Банкиры считают, что к декабрю стоимость ипотеки может достигать 7–8%. Такую задачу поставил Владимир Путин в начале марта в общении к Федеральному собранию.

Тотальное снижение ставок началось ровно год назад. Аналитики «Эксперт РА» утверждают, что в 2017 году средневзвешенная ставка опустилась на 1,8 п.п. и составила 10,6%.

Они продолжат снижаться, но не так быстро, возможно за год они опустятся еще на 1–1,5 п.п.