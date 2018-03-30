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Транспортный налог имеет «срок давности»?
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Транспортный налог имеет «срок давности»? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Налоговая может исчислять налог не более чем за три налоговых периода.
«Налоговый орган имеет право исчислить налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении транспортных средств, не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления, — рассказала налоговый консультант, старший преподаватель кафедры гражданского и международного частного права ВолГУ Марина Ускова. — Таким образом, если вам налоговое требование за 2010 и 2011 год предъявлено в 2018 году, то оно является необоснованным. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем вам сохранять в подлинниках документы, подтверждающие оплату вами обязательных платежей».
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