Транспортный налог имеет «срок давности»? 

Налоговая может исчислять налог не более чем за три налоговых периода.
«Налоговый орган имеет право исчислить налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении транспортных средств, не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления, — рассказала налоговый консультант, старший преподаватель кафедры гражданского и международного частного права ВолГУ Марина Ускова. — Таким образом, если вам налоговое требование за 2010 и 2011 год предъявлено в 2018 году, то оно является необоснованным. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем вам сохранять в подлинниках документы, подтверждающие оплату вами обязательных платежей».