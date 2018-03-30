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Центробанк выбрал нового куратора страховщиков
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Центробанк выбрал нового куратора страховщиков 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
С 15 мая директором департамента страхового рынка Центробанка назначен Филипп Габуния, занимающий должность директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления, говорится в сообщении регулятора. Его должность займет заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ Кирилл Пронин, уточняется в сообщении ЦБ.
Игорь Жук, который надзирал на страховщиками почти десять лет, 2 марта покинул ЦБ, чтобы «развивать собственные проекты», сообщал регулятор. Исполняющим обязанности директора департамента страхового рынка стал заместитель директора Алексей Барбашов.
Габуния возглавил департамент коллективных инвестиций и доверительного управления в январе 2014 г. С 2008 г. он работал в министерстве экономического развития, когда его возглавляла Эльвира Набиуллина, нынешний председатель ЦБ.
Жук покинул ЦБ не по своему желанию, рассказали сотрудники трех структур, взаимодействующих со многими участниками страхового рынка, в том числе всеми крупнейшими игроками. Представитель регулятора говорил, что Жук ушел из ЦБ по собственному желанию.
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