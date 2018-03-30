Центробанк выбрал нового куратора страховщиков

С 15 мая директором департамента страхового рынка Центробанка назначен Филипп Габуния , занимающий должность директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления, говорится в сообщении регулятора. Его должность займет заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ Кирилл Пронин, уточняется в сообщении ЦБ.

Игорь Жук , который надзирал на страховщиками почти десять лет, 2 марта покинул ЦБ, чтобы «развивать собственные проекты», сообщал регулятор. Исполняющим обязанности директора департамента страхового рынка стал заместитель директора Алексей Барбашов

Габуния возглавил департамент коллективных инвестиций и доверительного управления в январе 2014 г. С 2008 г. он работал в министерстве экономического развития , когда его возглавляла Эльвира Набиуллина , нынешний председатель ЦБ.

Жук покинул ЦБ не по своему желанию, рассказали сотрудники трех структур, взаимодействующих со многими участниками страхового рынка, в том числе всеми крупнейшими игроками. Представитель регулятора говорил, что Жук ушел из ЦБ по собственному желанию.