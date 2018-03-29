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Президент Сингапура надеется, что Сингапур и Китай приложат совместные усилия для мирного развития региона
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Президент Сингапура надеется, что Сингапур и Китай приложат совместные усилия для мирного развития региона 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Сингапур, 29 марта /Синьхуа/ — Президент Сингапура Халима Якоб сегодня заявила, что Сингапур хочет приложить с Китаем совместные усилия, чтобы сделать вклад в мир, стабильность и развитие в регионе.
Х. Якоб сегодня приняла верительные грамоты от вновь назначенного посла Китая в Сингапуре Хун Сяоюна и заявила, что отношения между Сингапуром и Китаем благоприятно развиваются, контакты на высоком уровне поддерживаются постоянно, сотрудничество во всех сферах расширяется, культурный обмен процветает. Сингапур хочет приложить с Китаем совместные усилия в интересах непрерывного укрепления сотрудничества между двумя странами.
Хун Сяоюн заявил, что Китай и Сингапур являются дружественными соседями, развитие отношений между двумя государствами вступило в новый исторический период. Китай намерен вместе с Сингапуром прилагать общие усилия для непрерывного углубления политического взаимодоверия, укрепления сопряжения стратегий развития, углубления сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и продвижения непрерывного развития отношений между Китаем и Сингапуром в целом. —0—
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