Президент Сингапура надеется, что Сингапур и Китай приложат совместные усилия для мирного развития региона

Сингапур , 29 марта / Синьхуа / — Президент Сингапура Халима Якоб сегодня заявила, что Сингапур хочет приложить с Китаем совместные усилия, чтобы сделать вклад в мир, стабильность и развитие в регионе.

Х. Якоб сегодня приняла верительные грамоты от вновь назначенного посла Китая в Сингапуре Хун Сяоюна и заявила, что отношения между Сингапуром и Китаем благоприятно развиваются, контакты на высоком уровне поддерживаются постоянно, сотрудничество во всех сферах расширяется, культурный обмен процветает. Сингапур хочет приложить с Китаем совместные усилия в интересах непрерывного укрепления сотрудничества между двумя странами.

Хун Сяоюн заявил, что Китай и Сингапур являются дружественными соседями, развитие отношений между двумя государствами вступило в новый исторический период. Китай намерен вместе с Сингапуром прилагать общие усилия для непрерывного углубления политического взаимодоверия, укрепления сопряжения стратегий развития, углубления сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и продвижения непрерывного развития отношений между Китаем и Сингапуром в целом. —0—