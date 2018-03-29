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Путин поручил распространить систему страхования вкладов на малый бизнес
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Путин поручил распространить систему страхования вкладов на малый бизнес 

Inc. 14 минут назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Система страхования вкладов физических лиц будет распространена на вклады малых предприятий. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Выполнением поручения займутся глава правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльваира Набиуллина. Также им поручено «провести мониторинг применения валютного законодательства РФ в отношении высокотехнологичных экспортоориентированных компаний». Обе задачи должны быть решены до 1 сентября, следует из документов.
Кроме того, Путин распорядился устранить избыточные административные барьеры при совершении финансовых операций, связанных с экспортом высокотехнологичных продукции и услуг. Это необходимо сделать до 1 октября.
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Страхование вкладов малого бизнеса давно обсуждалось регуляторами и правительством. В прошлом году Набиуллина поддержала эту идею и заявила, что это позволит «повысить защищённость и уверенность малого бизнеса при выборе банка».
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