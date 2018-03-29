Кудрин предложил не повышать налоги в течение шести лет

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил не повышать налоги в течение ближайших шести лет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Налоги, конечно, обсуждаются. Но наш Центр стратегических разработок предлагает пока не повышать налоги. В течение ближайших шести лет основные ставки налогов — будь то на физических лиц, будь то на бизнес — не повышать. Но если мы будем осуществлять другие шаги, реформы в том числе, мы можем чуть-чуть больше тратить от нефти, которую мы получаем, или чуть-чуть больше заимствовать. У нас есть пока резерв для этого», — сказал он.

По его словам, с другой стороны, эти меры могут снизить устойчивость экономики: «Потому что нам нужно иметь в условиях, в том числе санкций, определенные резервы, чтобы не брать деньги на мировых рынках».