Эксперты обсудили перспективы сотрудничества

Интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС проявляют несколько десятков стран Азии и Латинской Америки. Наибольшего успеха можно было достичь путем сопряжения проекта с инициативой «Один пояс — один путь», говорили эксперты II Российско-Китайского экономического форума «Восточная перспектива российской экономики», который прошел на базе Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге

Выгодный проект

Что мешает этой интеграции и развитию сотрудничества в целом? Мы хотим сотрудничать, но мало знаем друг о друге, считает Алексей Маслов , руководитель школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Москва

— Трансформация экономической и политической системы КНР происходит постоянно. Точного плана проекта «Один пояс — один путь» нет, он постоянно развивается, — подчеркивает Маслов. — Однако нужно понимать, что этот проект реглобализации подразумевает создание коалиции стран, разделяющих идеологию КНР и готовых предоставить свои территории для реализации этого проекта, выгоден для России

Глобальность и долгосрочность проекта подчеркивает и тот факт, что китайская сторона планирует мероприятия проекта и на 2021, и на 2045 год. При этом есть ряд сложностей, которые так или иначе повлияют на его успешную реализацию, — считает эксперт. Прежде всего, это внутренний долг КНР, который растет из-за деятельности большого числа малоприбыльных госпредприятий; неравномерный уровень дохода жителей КНР, старение населения. Чтобы ускорить темпы роста ВВП правительство Китая увеличило объем инвестиций государственных средств в промышленность страны. Однако промышленность не способна так быстро освоить весь объем государственных вложений, что привело к эффекту «переинвестиций». С другой стороны, инновационная продукция, производимая в Китае, растет в цене из-за повышения уровня жизни населения и необходимых социальных выплат. Это вынуждает китайские компании переносить свои производства в соседние страны. Другими словами, страна переходит от производства продукции к производству услуг.

Есть прорыв!

Чтобы нивелировать последствия негативных факторов, Китай начинает все больше инвестировать в зарубежные проекты, стараясь заработать на внешнем рынке. Хорошо ли это для России? По словам Маслова, к сожалению, сегодня наша страна находится в списке стран, инвестиции в которых ограничены. Этим объясняется незначительный поток китайских инвестиций в Россию, особенно по сравнению с вложениями бизнесменов из Поднебесной в европейские проекты. Те инвестиции, что все-таки доходят до нашей страны зачастую поступают из Китая через третьи страны. Причина этого явления до конца не ясна, — подчеркивает эксперт. Однако есть и отдельные прорывы, и здесь нельзя не отметить рост числа проектов в АПК. Напомним, что с августа 2016-го по май 2017-го Китай вышел на первое место в рейтинге импортеров российской пшеничной муки. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка за это время было поставлено 40% от общего объема экспорта. В целом за прошлый год объем экспорта продукции АПК из РФ в КНР вырос на 17%.

"Большой рывок" совершен в туристическом секторе. Однако он контролируется китайскими компаниями, а значит — и получаемая здесь прибыль.

Основная же проблема в том, считает Маслов, что лишь незначительное число российских брендов освоились на китайском рынке. Немногие из них понимают, как продвигать себя онлайн на территории страны, что приводит к растущему числу посредников. Так, по словам Маслова, самые успешные продавцы российского подсолнечного масла в Китае — компании из Румынии Украины , активнее российских коллег осваивающие секреты интернет-маркетинга. Наконец, сами китайские производители начинают активно подделывать российские бренды. Сказывается все то же непонимание, разница менталитетов сторон. Китайским компаниям проще нанять российских специалистов для разработки и внедрения продукта, чем работать с российскими партнерами.

Выгоду получат все Однако на российской территории интеграция происходит несколько иначе, считает Сергей Колесниченко , президент Russian Business Association in China.

— Все больше китайских компаний выходит на российские рынки, — говорит эксперт, — В ряде индустриальных секторов ужесточается конкуренция. В результате выигрывает российская сторона, которая получает оборудование по хорошим ценам. В дальнейшем компании из Поднебесной начнут искать возможности локализации производства, российских партнеров, предприятия, которые можно купить, а также рынки сбыта, что приведет к дальнейшему слиянию российского и китайского бизнеса.

— В целом, — говорит господин Гань Говэй, советник президента Союза китайских предпринимателей в России, — это процесс не взаимодействия отдельных компаний, а экономических систем, который происходит более плавно, чем в Европе, где все еще существует пренебрежение к китайским инвестициям.

Помочь дальнейшему развитию сотрудничества могла бы дальнейшая интеграция ЕАЭС и «Один пояс — один путь», считают эксперты. Она способствовала бы как дальнейшей координации экономических политик наших стран, так и свободе передвижения товаров и капиталов, в которых сегодня нуждаются российские проекты.