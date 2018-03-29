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У Китая сложился позитивный имидж в мире
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У Китая сложился позитивный имидж в мире 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Опрос проводился в 22 странах, число респондентов превысило 11 тыс. Чтобы обеспечить репрезентативность в каждой стране, возрастной ценз опрошенных охватывал от 18 до 65 лет. Мужчины и женщины участвовали в опросе примерно поровну.
Заместитель начальника Центра по международным делам Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Юй Юньцюань сообщил, что Китай набрал 6,22 балла (при максимуме — в 10) по позиции «общее позитивное восприятие страны». Данный показатель в последние годы сохраняет тенденцию незначительного роста. Относительно вклада Китая в структуру глобального управления, Китай добился максимально положительной оценки, в особенности в аспектах участия в глобальном научно-техническом и экономическом управлении. В аспекте «влиятельность в международных делах» Китай занял вторую строчку, уступив только США. По сравнению со старшей группой респондентов, молодежь (в возрасте 18-35 лет) дала более высокую оценку внутренней политике и дипломатии Китая, и это вполне логично, ведь молодежь обладает более полной информацией о развитии Китая, она с оптимизмом смотрит на перспективы Китая.
В последние годы, особенно после XIX съезда Компартии Китая, страну положительно воспринимают почти 70% опрошенных. «Это беспрецедентные показатели, когда государственную политику Китая одобряют и в стране, и за рубежом», — отмечает заместитель начальника Центра по международным делам Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Юй Юньцюань, — «в свою очередь, это прочная основа для стабильного повышения имиджа страны на международной арене. Сегодня Китай — второй глобальный экономический субъект, впрочем, все больше экспертов и представителей широкой общественности сходятся во мнении, что Китай очень скоро станет крупнейшей экономикой мира. Вклад Китая в развитие мировой экономики составляет 30% в год. Международное влияние и значимость китайской экономики признаны во всем мире, это неоспоримо, — а это важная основа для формирования общего позитивного имиджа нашей страны».
Все большее количество китайских брендов получают мировое признание
В отчете указывается, что свыше 60% зарубежных респондентов одобряют эффективную деятельность Китая в рамках БРИКС, они ожидают, что Китай проявит еще большую активность в этом международном механизме. Кроме того, растет и положительное восприятие инициативы «Один пояс, один путь». Так, более 40% опрошенных в Индонезии, Индии и других странах, заявивших об участии в инициативе, достаточно хорошо осведомлены и положительно относятся к китайской инициативе. Большинство респондентов отметили, что «Один пояс, один путь» принесет пользу не только разным странам и регионам, но и глобальной экономике, а также системе глобального управления. Особенно активный энтузиазм по поводу китайской интеграционной инициативы выразила зарубежная молодежь развивающихся стран. Юй Юньцюань отмечает: «В самом начале показатель признания и узнаваемости инициативы был на уровне 6%. В 2016 году он вырос до 15%, а в 2017 году достиг 18%. Можно сказать, что среди международных инициатив, выдвинутых Китаем, именно эта получила самое высокое признание».
Говоря об узнаваемости китайских брендов, в «пятерку лучших» вошли: Lenovo (электроника и компьютеры), Huawei (интернет-оборудование, мобильные телефоны, телекоммуникационные технологии и др.), Alibaba (гигант интернет-коммерции), Air China (авиаперевозчик) и Bank of China (Центробанк Китая). Таким образом, по сравнению с 2015 годом, узнаваемость китайских брендов значительно выросла. Интересно и то, что зарубежная молодежь оказывает большее доверие китайским товарам, чем люди старшего возраста, молодежь не выражает опасений по поводу качества, гарантийного и послепродажного обслуживания, что говорит о значительном доверии к маркировке «сделано в Китае».
В отчете также указывается, что в контексте китайской культуры тремя наиболее репрезентативными аспектами, по мнению опрошенных, стали китайская кухня, традиционная китайская медицина и китайское боевое искусство ушу. Юй Юньцюань прокомментировал, что почти 80% респондентов знакомы или имеют представление о китайской кухне. Более того, 72% опрошенных положительно оценивают китайскую кухню. «30% так или иначе сталкивались с традиционной китайской медициной, 64% из них высказались об эффективности методов китайской медицины. Интересно, что в развивающихся странах этот показатель достиг 73%, причем „за“ китайскую медицину проголосовало 70% опрошенных пожилого возраста», — сказал Юй Юньцюань.
В отчете отмечается, что 59% респондентов за рубежом выразили одобрение научно-техническому и инновационному потенциалу Китая. Этот показатель среди опрошенных в развивающихся странах достиг 71%. Высокоскоростные железные дороги считаются самым заметным достижением научно-технической мысли Китая, далее по популярности упоминаний идут пилотируемая космонавтика и суперкомпьютеры.
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