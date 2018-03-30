Сбербанк сочли убежищем теневой экономики России 

Через систему онлайн-платежей Сбербанка в 2017 году прошло около одного триллиона рублей (17 миллиардов долларов) регулярных перечислений денег между клиентами и рядом счетов. Часть этих средств шла на обслуживание теневого сектора, считает старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников, пишет Bloomberg.
По данным агентства, доля российских транзакций из категории «прочее», основную часть которых составляют переводы с карты на карту, выросла в 2017 году на 77 процентов. Около трети этих платежей прошли через Сбербанк.
«Преемник советской сберегательной кассы, где в настоящий момент хранят свои сбережения более 80 процентов россиян, неминуемо превращается в воронку, куда стекаются денежные потоки серого бизнеса», — пишет агентство.
Как пояснил московский партнер компании Bain & Co Егор Григоренко, теневой сектор экономики России переходит в цифровой режим. По его мнению, это связано со снижением в последние годы транзакционных издержек и операционных рисков при использовании онлайн-каналов по сравнению с использованием наличности.
В российском Минфине и Сбербанке отказались прокомментировать возросшую популярность онлайн-переводов денег между физическими лицами, отмечает Bloomberg.
Как отмечает агентство со ссылкой на соцопрос, проведенный Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), в 2017 году частью теневого рынка труда стали 45 процентов трудоспособного населения России (33 миллиона людей) — это означает 40-процентный рост по сравнению с 2016 годом.