Сбербанк сочли убежищем теневой экономики России

Через систему онлайн-платежей Сбербанка в 2017 году прошло около одного триллиона рублей (17 миллиардов долларов) регулярных перечислений денег между клиентами и рядом счетов. Часть этих средств шла на обслуживание теневого сектора, считает старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников , пишет Bloomberg

По данным агентства, доля российских транзакций из категории «прочее», основную часть которых составляют переводы с карты на карту, выросла в 2017 году на 77 процентов. Около трети этих платежей прошли через Сбербанк.

«Преемник советской сберегательной кассы, где в настоящий момент хранят свои сбережения более 80 процентов россиян, неминуемо превращается в воронку, куда стекаются денежные потоки серого бизнеса», — пишет агентство.

Как пояснил московский партнер компании Bain & Co Егор Григоренко, теневой сектор экономики России переходит в цифровой режим. По его мнению, это связано со снижением в последние годы транзакционных издержек и операционных рисков при использовании онлайн-каналов по сравнению с использованием наличности.

В российском Минфине и Сбербанке отказались прокомментировать возросшую популярность онлайн-переводов денег между физическими лицами, отмечает Bloomberg.