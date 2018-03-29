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Бахрейн обсуждает возможность поставки газа РФ
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Бахрейн обсуждает возможность поставки российского газа в королевство 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Бахрейн обсуждает с РФ возможность поставки российского газа в королевство, заявил представитель Бахрейна.
В четверг в Госдуме прошла рабочая встреча депутатов с делегацией Национального собрания Королевства Бахрейн.
"Нынешний визит в Россию имеет целью укрепление парламентских отношений между Государственной думой и парламентом Королевства Бахрейн, а также активизацию работы "группы дружбы", — заявил первый зампред палаты депутатов Национального собрания королевства Али Абдулла Аль-Аради, цитаты которого приводятся в пресс-релизе фракции "Единая Россия".
"В настоящий момент обсуждается возможность реализации проекта по поставке российского газа в Бахрейн… отметил Аль-Саати (посол Бахрейна в РФ — ред.)", — говорится в пресс-релизе.
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