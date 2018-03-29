Кудрин заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст в России будет неизбежно повышаться, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

«Конечно, пенсионный возраст когда-то придется повышать. У нас сейчас один из самых низких пенсионных возрастов в СНГ, я уж не говорю про Европу. Неслучайно президент в своем послании Федеральному собранию сказал, что продолжительность жизни через шесть лет должна быть 78 лет и примерно 80 лет через десять лет. Чтобы мы вошли в список ведущих стран мира. Продолжительность жизни уже достигла 72 лет, так что пенсионный возраст когда-то придется повышать», — сказал Кудрин.