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Кудрин заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста
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Кудрин заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста 

Rambler News Service 1 час назад
Пенсионный возраст в России будет неизбежно повышаться, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Конечно, пенсионный возраст когда-то придется повышать. У нас сейчас один из самых низких пенсионных возрастов в СНГ, я уж не говорю про Европу. Неслучайно президент в своем послании Федеральному собранию сказал, что продолжительность жизни через шесть лет должна быть 78 лет и примерно 80 лет через десять лет. Чтобы мы вошли в список ведущих стран мира. Продолжительность жизни уже достигла 72 лет, так что пенсионный возраст когда-то придется повышать», — сказал Кудрин.
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