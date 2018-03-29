Три кита экономики КНР: инвестиции, экспорт, внутреннее потребление

Об этом говорится в триедином пакете документов по социально-экономическому развитию КНР на 2018 год, принятом на прошедшей 5-20 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей — высшего органа государственной власти страны. Среди документов — доклад о работе правительства и бюджет-2018.

Задача экономического роста в 6,5% выглядит довольно скромно по сравнению с показателями 2017 года, по итогам которого китайский ВВП вырос на 6,9%. Впрочем, в Пекине отмечают: даже если китайская экономика снизит темпы роста на несколько десятых процента — трагедии не случится. «Рост в размере примерно 6,5% отвечает целям удвоения ВВП к 2020 году по сравнению с 2010 годом», — подчеркивается в правительственных документах. Более того, планка в 6,5% — это лишь «нижний порог» развития, который по итогам года вполне может быть превышен. Экономисты из Сямэньского университета прогнозируют, что в 2018 году рост китайской экономики составит 6,73%; консалтинговая группа «Чэньсинь» называет цифру 6,8-6,9%. «2018 год с экономической точки зрения будет довольно скучным — никаких серьезных рисков», — прогнозирует глава консалтинговой группы Мао Чжэньхуа.

Китай сохранит традиционный пакет мер экономического развития и регулирования. Традиционно огромные суммы будут направлены на развитие инфраструктуры. В 2018 году власти инвестируют 732 млрд юаней ($116 млрд) в строительство железных дорог; 1,8 трлн юаней ($286 млрд) будут направлены на проекты развития шоссе и водных путей. /

Продолжится процесс сокращения избыточных производственных мощностей: в 2018-м страна планирует ликвидировать производственные мощности стали и чугуна на 30 млн тонн, сократить угледобывающие мощности на более чем 150 млн тонн. Вероятно, в связи с этим ожидается рост безработицы: ее уровень может достигнуть 4,5%. Напомним, что по итогам 2017 года уровень безработицы в стране упал до 3,9% — это стало максимально низким показателем с 2002 года.

На нынешний год запланирован довольно низкий для Китая показатель создания новых рабочих мест: 11 миллионов. Впрочем, премьер Госсовета КНР добавил оптимизма: «В реальности мы можем создать до 13 миллионов рабочих мест и более. Опыт прошлых лет показывает, что мы можем это сделать». Ли Кэцян подчеркнул: «Только в нынешнем году из вузов выйдет 8,2 млн выпускников, демобилизуется 1 млн военнослужащих — всех их нужно трудоустроить».

В 2018 году власти КНР инвестируют 732 млрд юаней в строительство железных дорог

Повышенное внимание в КНР продолжат уделять опережающему развитию сектора услуг: темпы его роста составят 7,6%, а удельный вес в ВВП достигнет 52,2%. «Править бал» по-прежнему будет развитие внутреннего потребления, которое обеспечивает 58,8% роста национальной экономики. По словам министра коммерции КНР Чжун Шаня, «уже четыре года подряд внутреннее потребление стоит на первом месте по вкладу в экономическое развитие КНР. Если раньше рост экономики опирался на инвестиции и экспорт, то теперь — еще и на внутреннее потребление». Для стимулирования этого сектора планируется в дальнейшем поощрять развитие электронной коммерции. Напомним, что в минувшем году онлайн-торговля в КНР продемонстрировала рост 32,2%, и теперь обеспечивает 15% всех розничных продаж в стране. Есть и новые инициативы: для развития потребления и сектора услуг Минкоммерции КНР предлагает построить в городах большое количество пешеходных улиц с торговыми и развлекательными центрами.

Традиционным приоритетом работы властей останется поощрение предпринимательской деятельности. Китай в 2018 году снизит налоговую нагрузку на бизнес на 800 млрд юаней ($127 млрд). Власти намерены, в частности, «расширить охват малых предприятий 50-процентной льготой при исчислении подоходного налога». Определен курс на обеспечение «жизнеспособности микросубъектов», «ориентирование капитала к большему инвестированию в малые и микропредприятия». Кроме того, планируется значительно улучшить инвестиционный климат. Для этого «предстоит повсеместно ввести в действие режим „негативного списка“, регламентирующего доступ на рынок». Если сейчас большинство инвестпроектов подлежат обязательному одобрению властей, то в будущем за пределами «негативного списка» можно будет инвестировать во что угодно без предварительного разрешения, лишь уведомив власти о своих капиталовложениях. Будет заметно сокращена бумажная волокита при оформлении бизнеса, заверил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. «Мы намерены вдвое снизить сроки оформления бизнеса и наполовину урезать сроки рассмотрения соответствующих заявок. Сегодня на оформление бизнеса в КНР в среднем уходит 22 дня, тогда как в развитых странах — нередко менее дня», — отметил глава китайского правительства.

Традиционным приоритетом работы властей останется поощрение предпринимательской деятельности. Китай в 2018 году снизит налоговую нагрузку на бизнес на 800 млрд юаней

Из казны будет щедро поддержано развитие НИОКР: расходы центрального бюджета на научно-техническую деятельность вырастут на 10,1%, на образование — на 6,5%. По словам министра науки и технологий КНР Вань Гана, на сегодня в стране уже выстроена стройная система инноваций в научно-технической деятельности. В КНР действуют 3000 бизнес-инкубаторов в сфере НИОКР, более 150 государственных зон высоких технологий, где работают порядка 400 тыс. средних и малых научно-технических предприятий, которые лишь в минувшем году создали более двух миллионов новых рабочих мест. В общей сложности китайские инвестиции в НИОКР за последние пять лет выросли на 70,9%, в 2017 году в этот сектор было инвестировано 1,76 трлн юаней ($279 млрд).

Продолжится работа по ликвидации нищеты: на эти цели из центрального бюджета выделено 106 млрд юаней ($16.8 млрд) — это на 20 млрд, или 23,2%, больше, чем в 2017-м. Напомним, что КНР за последние пять лет вывела из-за черты бедности порядка 68 млн человек. К 2020 году страна намерена полностью искоренить нищету. Для этого предстоит выводить из-за черты бедности примерно по миллиону человек в месяц. В нынешнем году страна намерена сократить численность нищих еще на 10 млн человек. Вместе с тем, правительство не намерено тащить эту работу на своих плечах и просто «дарить деньги» бедным семьям — вместо этого им будут давать возможность заработать. Так, в нынешнем году в экономически более благополучные регионы планируется переселить 2,8 млн человек из беднейших уездов. «Следует придать динамику организации оплачиваемых работ вместо выдачи пособий», — отмечается в правительственном постановлении.

Китай не просто борется с нищетой, но и активно строит средний класс. Его численность уже превысила 400 млн человек «и продолжает расти быстрыми темпами»: лишь в минувшем году показатель ВВП на душу населения в КНР вырос на $900, отметил глава Госкомитета КНР по делам реформ и развития Хэ Лифэн.

На проекты развития шоссе и водных путей будут направлены 1,8 трлн юаней

На природоохранную деятельность из центрального бюджета в нынешнем году выделят 40,5 млрд юаней ($6,5 млрд). Расходы на защиту экологии повысились на 19% по сравнению с прошлогодним показателем. Особенное внимание в нынешнем году будет уделено борьбе со смогом в столичном субрегионе Пекин-Тяньцзинь-провинция Хэбэй. «Этот регион — черное пятно на национальной карте загрязнения воздуха. Если мы преуспеем в борьбе со смогом здесь, то мы сможем добиться успеха в любом другом регионе КНР», — заявил замруководителя комитета по экологии и природным ресурсам Всекитайского собрания народных представителей Юань Сы. Напомним, что, по официальной статистике, на сегодня качество воздуха не соответствует стандартам в 70% городов КНР. Государство ведет усиленную кампанию по решению экологических проблем. Так, в 2017 году за загрязнение окружающей среды было оштрафовано 233 тыс. предприятий. Размер штрафов составил 11,5 млрд юаней ($1,8 млрд). Кроме того, власти постановили «категорически запрещать ввоз заграничного мусора» и снизить объем эмиссии двуокиси углерода на производство единицы ВВП на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Напомним, что окончательно решить все экологические проблемы КНР намерена к 2035 году — эта задача была поставлена на состоявшемся в минувшем октябре XIX съезде Компартии Китая.

Особое внимание в нынешнем году Китай уделит развитию ВЭД. Стране удалось вывести из крутого пике и последующей стагнации свою внешнюю торговлю. В 2015-м ее объем рухнул на 7%, а в 2016-м — сократился еще на 0,9%. В 2017-м внешнеторговый оборот КНР вырос на 14,2%. Прогноз роста на 2018-й — 9,65%. По мнению Госкомитета КНР по делам реформ и развития, внешняя торговля обеспечит около 8-9% роста национального ВВП в нынешнем году.

Важнейшим событием в развитии внешнеторговой деятельности КНР станет предстоящая 5-10 ноября Первая Китайская международная импортная ЭКСПО. По словам министра коммерции КНР Чжун Шаня, на выставке будут действовать более 60 зарубежных национальных павильонов. На нее приедут более 150 тыс. закупщиков со всей КНР и из более чем 100 стран. «Из-за большого количества желающих нам пришлось увеличить выставочные площади на 20%», — отметил министр. В рамках ЭКСПО состоится международный торговый форум. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать высокопоставленные представители иностранных государств. Прием заявок на участие в выставке закрывается 30 июня. Стоимость выставочных площадей будет составлять порядка $3 тыс. за квадратный метр. Однако «наименее развитые страны будут участвовать в ЭКСПО бесплатно», подчеркнул Чжун Шань. Он добавил, что проведение ЭКСПО свидетельствует о «готовности Китая в дальнейшем открывать свой рынок, поддерживать глобализацию и либерализацию международной торговли». В ближайшие пять лет объем китайского импорта товаров и услуг составит около $10 трлн.

Власти намерены, в частности, «расширить охват малых предприятий 50-процентной льготой при исчислении подоходного налога». Определен курс на обеспечение «жизнеспособности микросубъектов», «ориентирование капитала к большему инвестированию в малые и микропредприятия». Кроме того, планируется значительно улучшить инвестиционный климат

Кроме того, КНР в 2018 году намерена расширить допуск инокапитала на национальный рынок. В этих целях будет пересмотрен на сокращение список секторов, закрытых для иноинвестиций, который с 2015 года уже и без того сократился на 65%. Будет особенно расширен допуск инокапитала к сектору услуг: телекоммуникациям, медобслуживанию и образованию. Правительствам на местах будет разрешено разрабатывать собственную преференциальную политику для иностранных инвесторов. Предприятия с участием инокапитала на сегодня обеспечивают 50% китайского экспорта, 25% промпроизводства, 20% доходов в казну и 10% рабочих мест. Только в прошлом году в Китае было зарегистрировано 35 тыс. 652 компании с участием иностранного капитала, общий объем привлеченных из-за рубежа инвестиций по итогам года вырос на 27,8%, составив $136 млрд

А вот сам китайский капитал стал инвестировать за рубеж меньше. По итогам 2017 года объем исходящего потока инвестиций из КНР рухнул на 29,4%, составив порядка $124 млрд Так или иначе, показатели впечатляющие. Благодаря китайским инвестициям за рубеж, в 2017 году по всему миру было создано 1,35 млн рабочих мест. Китайские предприятия за рубежом за минувший год заплатили налогов на $30 млрд Можно с уверенностью говорить, что, несмотря на временные колебания, поток китайских инвестиций за рубеж не иссякнет. Ранее замруководителя Центра исследований проблем развития при Госсовете КНР Ван Имин сообщил, что Китай намерен инвестировать за рубеж $2 трлн в течение ближайших 15 лет.