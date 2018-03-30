Минфин пытается собрать с госкомпаний 50% дивидендов

Минфин РФ предлагает продлить на 2018 г. норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев

"Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин РФ считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний", — заявил Моисеев.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что Минфин видит риски снижения объема поступлений доходов в бюджет от дивидендов госкомпаний почти вдвое (200 млрд руб.) в 2018 г., если для ряда из них будут сделаны исключения по норме выплаты в 50% от прибыли, сообщает "ТАСС"

По ее словам, Минфин будет рассматривать возможности компенсировать эти выпадающие доходы за счет улучшения собираемости. Прогноз Минфина по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 г. составляет 425 млрд руб., в 2020 г. — 456 млрд руб.

По-прежнему продолжается борьба между правительством и отдельными компаниями, которые не хотят платить 50% от прибыли. В частности, речь идет о "Газпроме"

Менеджмент компании предлагает сохранить дивидендные выплаты на прошлогоднем уровне, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на зампреда правления "Газпрома" Андрея Круглова

"Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет — это решение общего собрания акционеров, — заявил топ-менеджер. — Это около 190 млрд руб. "

Минфин такая сумма не устраивает, пишут "Ведомости" , так как, по оценкам аналитиков, это лишь 25% от прибыли по МСФО.

"Общую норму по дивидендам приняли большинство госкомпаний, остались считанные исключения", — заявил на днях министр финансов Антон Силуанов.

В правительстве исходят из того, что "Роснефтегаз", как и "Роснефть" , заплатит в федеральный бюджет 50% от чистой прибыли по МСФО.

По "Газпрому" идут сложные переговоры. Но Минфин будет бороться до последнего за 50%, сообщил "Ведомостям" источник в правительстве.

С этой точки зрения любопытно посмотреть на динамику акций "Газпрома". Сейчас бумаги находятся в боковике, однако на более длинном горизонте есть высокая вероятность роста.

Впрочем, если внешний фон будет благоприятным, то у данной бумаги есть и другие факторы для роста. Напомним, что "Газпром" заявил о завершении инвестиционного цикла, то есть капзатраты более не будут такими объемными, как в последние годы, а это должно крайне позитивно сказаться на финансовых результатах и на стоимости бумаги.