Кудрин назвал сроки повышения пенсионного возраста

Кудрин: пенсионный возраст будет повышен в течение 10−16 лет

Вопрос о повышении пенсионного возраста связан с решением целого ряда сопутствующих проблем. И не исключено, что именно это сдерживает решимость властей.

Пенсионный возраст в России будет повышен в течение 10−16 лет, прогнозирует экс-министр финансов, председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин . Это неизбежно при растущей продолжительности жизни населения, пояснил он.

По словам эксперта, сегодня возраст выхода не пенсию в России — один из самых низких среди стран СНГ, не говоря уже о Европе. При этом продолжительность жизни растет (сейчас она в среднем составляет 72 года).

«Наша задача, чтобы продолжительность жизни увеличилась до 78−80 лет. Поэтому повышение возраста выхода на пенсию просто необходимо», — заявил Кудрин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он также напомнил, что количество работающего населения в стране ежегодно уменьшается примерно на 0,5−1 млн человек, а количество пенсионеров растет, поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии. На данный момент она составляет 30% от зарплаты, тогда как необходимо стремится к мировым стандартам на уровне 50−60%, считает глава ЦСР.

Дополнительные несколько лет работы для тех, кто еще в состоянии трудиться, поможет им обеспечить себе более высокую пенсию на выходе, считает Кудрин.

«В конечном итоге, от этого шага выиграют именно пенсионеры», — уверен он.

Заплатка для бюджета

Проблема повышения пенсионного возраста давно назрела и перезрела, согласны с экс-министром опрошенные «Ридусом» эксперты, и в долгосрочной перспективе это решение действительно неизбежно. Но вот будет ли оно принято в ближайшее время — вопрос спорный.

Говорится об этом уже достаточно долго, но никаких реальных действий не предпринимается. Можно ли ожидать их теперь, когда действующий президент избран на новый шестилетний срок и пользуется широкой поддержкой населения, что дает ему карт-бланш на проведение реформ?

Такое же ощущение окна возможностей возникло в 2012 году, напоминает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров , и уже тогда эксперты говорили о необходимости повышать пенсионный возраст. Однако этого не сделали, и в результате пришлось принимать всякие паллиативные меры, тоже не слишком популярные: перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам, для остальных фактически перешли на индексацию пенсий по инфляции, и даже ее один раз вообще пропустили.

«Даже такой небольшой мораторий на увеличение пенсионных выплат достаточно существенно повлиял на снижение жизненного уровня пенсионеров и, конечно, этого нельзя допускать впредь», — подчеркивает поясняет профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Между тем, дефицит бюджета Пенсионного фонда нарастет: в 2016 году он составил порядка 48%, за 2017 год данных пока нет, но совершенно очевидно, что они будут ничем не лучше, скорее, даже хуже. Вопрос лишь в том, какую заплатку выберут власти для этой дыры.

Рассчитывать на бурный рост экономики и, следовательно, доходной части государственного бюджета, в текущих условиях не приходится. А старение населения продолжается, и количество работающих будет и впредь сокращаться по отношению к числу пенсионеров.

«Все это однозначно свидетельствует о том, что необходимо принимать какие-то меры с точки зрения реформирования пенсионного обеспечения», — отмечает эксперт.

Крайняя мера

«Если действительно ставится задача реализовать послание президента, в котором он говорил о необходимости роста пенсий выше инфляции, то это осуществимо только при повышении пенсионного возраста. Все остальные решения возможны, но приведут к тому, что нам либо придется драматично оголять другие сферы, перераспределяя деньги с направлений, которые тоже приоритетны (образование, здравоохранение, оборона), либо существенно повышать налоговую нагрузку», — предупреждает Назаров.

Если, например, попытаться сохранить текущее соотношение пенсий и зарплат, просто повышая страховые взносы, их придется каждый год увеличивать на один процент, приводит он некоторые расчеты специалистов. Единственная альтернатива — смириться с тем, что пенсии будут индексироваться только по инфляции, и по отношению к зарплатам непрерывно падать в течение ближайших 30 лет.

Невооруженным глазом видно, что все предпосылки к повышению пенсионного возраста уже давно имеются, и можно только удивляться, почему этого до сих пор не произошло. Скорее всего, это как раз заслуга президента, предполагает Ордов. «Насколько я понимаю, только его вето на принятие этого решения так долго позволяет его отсрочить», — поясняет он.

Эксперт предполагает, что, с точки зрения властей, такой шаг — крайняя мера, и они прибегнут к ней в самый последний момент, когда все другие средства будут исчерпаны. А искать источники для наполнения бюджета ПФР можно еще долго. Помимо уже упомянутого повышения налогов и перераспределения средств можно привлекать заемные средства, благо пока долговая нагрузка государства просто смехотворна по мировым меркам. Наконец, можно окончательно растратить резервный фонд.

Для милых дам

Вопрос о повышении пенсионного возраста связан с решением целого ряда сопутствующих проблем. И не исключено, что именно это сдерживает решимость властей. Ведь нельзя взять и передвинуть планку, не задумываясь о том, есть ли в экономике достаточное количество рабочих мест для людей зрелого возраста, как юридически обеспечиваются их права, насколько хорошо соблюдаются, каковы успехи в борьбе с возрастной дискриминацией людей при поиске работы.

«Слишком много рисков, и слишком многое надо поменять. Все понимают, что недостаточно просто изменить цифру, необходимо подойти системно, обеспечив решение всего этого круга проблем, связанного с увеличением пенсионного возраста. Иначе социальные недовольства могут очень негативно сказаться на текущих рейтингах власти», — рассуждает Ордов.

Полное единодушие среди всех, кто, так или иначе, соприкасается с данной темой, наблюдается в одном — повышение пенсионного возраста должно быть плавным и постепенным. Оптимальные темпы, проверенные опытом большинства стран, которые уже прошли по этому пути, — прибавление к пенсионному возрасту около полугода в год.

Кстати, противники данной реформы традиционно апеллируют к тому, что пенсионеры в России живут намного меньше заграничных «коллег». Но это не совсем верно, опровергает распространенное мнение Назаров. По его словам, средний возраст дожития у нас точно такой же, как в большинстве стран. А вот средняя продолжительность жизни мужчин действительно невысока (до пенсии доживают лишь 60%), но она растет.

При этом счастливчики, преодолевшие пенсионный барьер, проводят на заслуженном отдыхе 13−14 лет, а работают в среднем 33 года своей жизни. «Это не очень хорошее сочетание, но оно не безумное. Есть страны, где примерно такое же сочетание», — уверяет эксперт.

А вот у российских женщин соотношение рабочих и пенсионных лет аномальное щедрое — почти один к одному, и таких стран в мире больше нет. В среднем представительницы прекрасного пола в России работают около 30-ти, а на пенсии проводят порядка 24 лет.

В идеале пенсионный возраст необходимо выровнять или, как минимум, заметно сократить разрыв: условно говоря, мужчинам установить планку в 63 года, а женщинам — в 62 года, считает Назаров.

Так что повышение пенсионного возраста, в первую очередь, коснется именно слабого пола. А мужчины в значительной степени этого даже не заметят, тем более что для них темпы повышения можно замедлить из-за более низкой продолжительности жизни.