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Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»
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Российские власти отрицают возможность резкого подорожания бензина 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти не видят признаков дефицита бензина на рынке, а также не находят оснований для роста цен на топливо. Между тем, аналитики отмечают, что биржевые котировки уже выросли, и прогнозируют, что стоимость топлива на АЗС также скоро начнет повышаться. Федеральная антимонопольная служба грозит штрафами участникам рынка.
Топливный рынок оказался в центре скандала. После того, как оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума, а трейдеры выступили с заявлением о скором подорожании розничных цен, в дело вмешалась Федеральная антимонопольная служба.
>> В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин
29 марта 2018 года ФАС России направила предостережение в адрес председателя правления Некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам», генерального директора ОАО «Солид — товарные рынки» Ильи Мороза о «недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».
В сообщении ведомства указывается, что Илья Мороз «сделал публичное заявление о росте цен на моторное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации». Комментарий, который не понравился ФАС, опубликовало РБК.
«Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них», — подчеркнул замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Глава ФАС Игорь Артемьев позже заявил, что «у нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита… почему должна цена плыть?».
«Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех», — сказал он. Чтобы не было дефицита надо следить за тем, чтобы компании «поддерживали тот резерв постоянного хранения, который они обязаны поддерживать».
Пока розничные цены на топливо в целом по России стабильны. Если колебания и происходят, то в пределах 1% в отдельных регионах.
Росстат отмечает, что средние потребительские цены на бензин в России не меняются 11 недель подряд. По последним данным ведомства, в период с 19 по 26 марта рост был нулевым, а с начала года бензин подорожал на 0,4%. Цены на дизельное топливо не менялись 8 недель подряд. С начала года они поднялись на 1,2%.
В тоже время, за указанную неделю в 16 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Махачкале — на 0,8%, Майкопе — на 0,4%, Новосибирске — на 0,3%. Снижение цен на бензин отмечалось в Чите — на 0,7%, Назрани — на 0,4%, Брянске — на 0,1%. В Москве цены на бензин автомобильный остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.
По данным Thomson Reuters Kortes, с 19 по 23 марта средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России также не изменились и составили 38,25 рубля и 41,06 рубля за литр соответственно.
Но биржевые цены растут. С 13 по 19 марта средняя цена на Аи-92 выросла на 962 рубля — до 42 тыс. 541 рублей за тонну, на Аи-95 — на 673 рубля до 44 тыс. 405 рубля за тонну. Средние оптовые цены выросли на 651 рубль и на 854 рубля за тонну соответственно. На этой неделе рост на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжился.
Вице-премьер Аркадий Дворкович 15 марта на заседании правительства говорил, что на данный момент цены на горюче-смазочные материалы находятся в норме и возросли меньше, чем на акцизную составляющую. Причиной этого Дворкович назвал сдерживание компаниями роста цен на топливо.
Рост оптовых цен произошел из-за признаков дефицита бензина на внутреннем рынке, отмечает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.
Из-за роста цен на нефть компаниям стало более выгодно экспортировать нефть и нефтепродукты. Этот тренд может продолжиться, пока экспортные цены и цены на внутреннем рынке не сбалансируются.
Рост розничных цен на бензин частично сдерживался перед выборами, но сейчас они могут вырасти вслед за оптовыми. Тем более что и акцизы на бензин повышаются, пояснил эксперт. Повышение акцизов на топливо в 2018 году проходит в два этапа: 1 января и 1 июля.
«В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за литр бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за литр дизельного топлива на 76 копеек», — говорится в мартовском выпуске доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП).
Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен на 5,3% и 1,9% соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 п.п.
Вместе с ростом объемов экспорта нефти, участники рынка активно наращивают поставки на зарубежные рынки и нефтепродутов. Только в январе экспорт бензина к декабрю вырос на 56%, обращает внимание директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
Рост цен на внутреннем рынке происходит в первую очередь в связи с тем, что нефтяные компании, пользуясь конъюнктурой мирового рынка и низкими экспортными пошлинами, отправляют большие объемы на экспорт, стремясь получить сверхприбыль.
Это происходит не в первый и далеко не в последний раз — сценарий отлажен: как только цены в рознице начнут расти, вмешается ФАС, выпишет крупнейшим участникам рынка предупреждение. А если они не среагируют, возбудит дела и выпишет многомиллиардные штрафы, после чего до следующего витка роста на рынке энергоресурсов все вернется на круги своя, отмечает Жарский.
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