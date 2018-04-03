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РФ ограничила ввоз овощей и фруктов из Абхазии
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Россельхознадзор ограничил ввоз овощей, цветов и фруктов из Абхазии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию овощей, цветов, фруктов, а также используемой многократно тары и паллетов в связи с распространением на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа, сообщили в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Решение было принято по итогам мониторинга, который показал критическую фитосанитарную обстановку в Абхазии.
"В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории РФ и сохранения экспортного потенциала страны Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Исключение составляют картонные коробки, которые могут перевозиться в сопровождении фитосанитарного сертификата из страны-отправителя", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Сочинской таможни, в случае выявления запрещенной сельхозпродукции из Абхазии данный товар будет передаваться сотрудникам Россельхознадзора для принятия дальнейших решений.
"Современные таможенные технологии, применение мобильного инспекционно-досмотрового комплекса позволяют в считанные минуты без выгрузки товара из транспортного средства идентифицировать перевозимый груз. С момента введения ограничений по результатам контроля попыток перемещения таких товаров не выявлено", — сообщили в пресс-службе таможни.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае коричнево-мраморный клоп был обнаружен в конце 2017 года. Он представляет опасность для 100 видов растений, в том числе сельхозкультур. Для соседней Абхазии коричнево-мраморный клоп стал настоящим бедствием, уничтожив в прошлом году до 50% урожая фундука и цитрусовых.
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