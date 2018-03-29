Краснодарский край ожидает рост инвестиций на 6% в 2018 году

В настоящее время объем инвестиций в регионе составляет 485 миллиардов рублей. В ТПП РФ в четверг проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Кубани.

"Мы думаем, что рост будет примерно на 6%. Основные отрасли сегодня экономики, где мы ищем партнёров — агропромышленный комплекс, особенно в переработке. Конечно, транспортная инфраструктура и транспорт — это один из локомотивов нашей экономики. Нельзя забыть и про санаторно-курортный комплекс, который тоже должен стать круглогодичным, мы ищем партнёров, чтобы сделать наши курорты круглогодичными, это не только Сочи , но и Анапа Геленджик , курорты Азовского побережья, у нас есть хорошие залежи минеральной воды", — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание регион уделяет промышленности.

"Это то, что может стать одним из флагманов экономики Краснодарского края. Сегодня в промышленность мы вкладываем серьезные средства бюджета, будем софинансировать определенные проекты при поддержке федерального фонда промышленности и надеемся, что получим очень хороший результат, при том не в долгосрочной, а краткосрочной перспективе", — акцентировал Кондратьев.

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