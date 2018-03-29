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«Нафтогаз» надеется договориться с «Газпромом»
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«Нафтогаз» надеется договориться с «Газпромом» о добровольной выплате долга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАК "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но все еще надеется договориться о добровольной выплате долга, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в четверг в эфире украинского "24 канала".
По его словам, "Нафтогаз" может через суды добиваться ареста активов "Газпрома" в Европе, и этот процесс может начаться уже в апреле.
"Может (процесс — ред.) начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их ("Газпром" — ред.)… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке", — заявил Витренко.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Ранее "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.
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