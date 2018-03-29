«Нафтогаз» надеется договориться с «Газпромом» о добровольной выплате долга

По его словам, "Нафтогаз" может через суды добиваться ареста активов "Газпрома" в Европе, и этот процесс может начаться уже в апреле.

"Может (процесс — ред.) начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их ("Газпром" — ред.)… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке", — заявил Витренко.