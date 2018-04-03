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В России появится черный список сыров
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В России появится черный список сыров 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор ужесточит контроль за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях. Проверки коснутся в первую очередь низших ценовых категорий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Информация о продукции, не соответствующей установленным требованиям, будет публиковаться в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.
«Выстроенная в органах и учреждениях Роспотребнадзора вертикально интегрированная система надзора и лабораторного контроля позволяют обеспечить эффективный контроль по всей цепочке (от производства до потребителя) за безопасностью и качеством обращаемой на потребительском рынке пищевой продукции и применять меры оперативного реагирования одновременно во всех субъектах РФ, где такая продукция выявлена», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта поручил правительству принять меры по контролю за оборотом в стране продукции сыроподобного типа. Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки президента в Краснодарский край 12 марта этого года.
По оценке Россельхознадзора, российские производители молока за два года из-за поставок в страну сыроподобных продуктов не произвели 3 млн тонн молока и недополучили 70 млрд рублей.
 Ещё 26 источников 
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