Ещё
Калашников: бензин может подорожать в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калашников: бензин может подорожать в ближайшее время 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В ближайшее время в России могут резко взлететь цены на бензин, заявил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
«Дело в том, что мы приняли повышенные акцизы, что автоматически влечёт за собой повышение цен, — сказал Сергей Калашников. — До 18 марта они определённым образом сдерживались, а сейчас ничто их сдерживать не будет и они поднимутся».
По его словам, цена на бензин может вырасти на 10 процентов, и это может произойти в самое ближайшее время.
По данным Росстата, в 2017 году бензин подорожал на 7,3 процента, что в три раза превысило уровень инфляции. Как сообщает «Совет по товарным рынкам», который объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами, оптовые цены на бензин уже поднялись до рекордного уровня, начиная с 2012 года.
В Совете считают, что нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржах, так и на автозаправках. Нефтяники предпочитают экспортировать топливо и сдерживать экспорт не готовы, так как внутренние цены на топливо на порядок ниже.
Парламентская газета: последние новости
Великобритания хочет запретить продажу российских бондов ЦБ отозвал лицензию у столичного банка Заявления о возможном аресте активов РФ вредят имиджу США, заявил Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово146
Юлия Скрипаль пошла на поправку152
Украина дала ответ по выдаче пранкера301
Китай готовит для США ответный удар120
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну325
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение