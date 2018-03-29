Калашников: бензин может подорожать в ближайшее время

«Дело в том, что мы приняли повышенные акцизы, что автоматически влечёт за собой повышение цен, — сказал Сергей Калашников. — До 18 марта они определённым образом сдерживались, а сейчас ничто их сдерживать не будет и они поднимутся».

По его словам, цена на бензин может вырасти на 10 процентов, и это может произойти в самое ближайшее время.

По данным Росстата, в 2017 году бензин подорожал на 7,3 процента, что в три раза превысило уровень инфляции. Как сообщает «Совет по товарным рынкам», который объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами, оптовые цены на бензин уже поднялись до рекордного уровня, начиная с 2012 года.

В Совете считают, что нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржах, так и на автозаправках. Нефтяники предпочитают экспортировать топливо и сдерживать экспорт не готовы, так как внутренние цены на топливо на порядок ниже.