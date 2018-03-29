Поставки пекинской капусты из Белоруссии запретили

Россельхознадзор с 30 марта запрещает поставки пекинской капусты из Белоруссии, а также поставки этого продукта из других стран с белорусскими фитосанитарными сертификатами.
«Россельхознадзор с 30 марта 2018 года запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также 29 марта Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки в Россию продукции одного белорусского предприятия и режим усиленного лабораторного контроля — для трёх других.