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На Кубани планируют нарастить ВРП до пяти тронн рублей
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На Кубани планируют нарастить ВРП до пяти триллионов рублей к 2030 году 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Двукратное увеличение валового регионального продукта (ВРП) с 2,5 триллионов рублей до 5 триллионов рублей предусмотрено в рамках Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, сообщил в ходе презентации региона в ТПП РФ глава края Вениамин Кондратьев.
"Мы уже реализовываем Стратегию 2030 и это тот алгоритм, которому мы следуем и развиваем в целом экономику региона. Мы не можем стоять на месте и ВРП края увеличится вдвое к 2030 году, это должно быть 5 триллионов рублей, ежегодный рост бюджета не менее 4%, это значит, что как минимум к 2030 году бюджет региона достигнет 600 миллиардов рублей", — сказал Кондратьев.
По его словам, в прошлом году миграция составила 60 тысяч человек.
"Целый район переехал в Краснодарский край. До 77 миллионов человек может быть увеличена численность Краснодарского края…. И в первую очередь всё, что мы делаем, мы делаем для людей", — подчеркнул Кондратьев.
Глава региона добавил, что в Краснодарском крае выстроена четкая система работы по улучшению инвестиционного климата.
"И внутренний и региональный инвестор должен чувствовать себя максимально комфортно, и очень важно, чтобы именно региональный инвестор поверил во власть. В прошлом году объем вложений вырос на 16% — около 300 предприятий с иностранным капиталом находится в регионе", — акцентировал глава Кубани.
Губернатор региона подчеркнул, что Стратегия 2030 должна максимально запустить те отрасли, которые делают богаче экономику.
"В первую очередь мы не только аграрный регион, мы и здравница, и курортный край, но сегодня мы вкладываемся и в промышленность и она будет активно развиваться в регионе и переработка, это очень важно…Мы делаем ставку на создании высокотехнологичных производств — промышленность, переработку и машиностроение", — акцентировал Кондратьев.
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