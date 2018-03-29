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Вклады малых предприятий будут включены в систему страхования
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Вклады малых предприятий будут включены в систему страхования 

Банки.ру 43 минуты назад
В России вклады малых и микропредприятий включат в систему страхования депозитов. Соответствующее поручение правительству и ЦБ дал президент РФ Владимир Путин.
«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих распространение действия системы страхования вкладов физических лиц на вклады, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями в кредитных организациях», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства рекомендовал регулятору применять дифференцированный подход при регулировании предоставления кредитными организациями кредитов юридическим лицам с учетом конечной цели использования кредитов, повышения эффективности операционной деятельности таких юридических лиц и совершения ими сделок по слиянию и поглощению.
«Рассмотреть возможность создания для финансовых организаций стимулов к осуществлению ими инвестиций на основе проектного финансирования», — подчеркивается в поручении президента.
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