Вклады малых предприятий будут включены в систему страхования

России вклады малых и микропредприятий включат в систему страхования депозитов. Соответствующее поручение правительству и ЦБ дал президент РФ Владимир Путин

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих распространение действия системы страхования вкладов физических лиц на вклады, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями в кредитных организациях», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства рекомендовал регулятору применять дифференцированный подход при регулировании предоставления кредитными организациями кредитов юридическим лицам с учетом конечной цели использования кредитов, повышения эффективности операционной деятельности таких юридических лиц и совершения ими сделок по слиянию и поглощению.

«Рассмотреть возможность создания для финансовых организаций стимулов к осуществлению ими инвестиций на основе проектного финансирования», — подчеркивается в поручении президента.

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