В Госдуме считают необходимым ответить Латвии введением экономических мер

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости Госдума считает, что действия властей Латвии , принявших решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, должны повлечь за собой специальные экономические меры со стороны России , говорится в проекте заявления палаты.

Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения. Теперь закон предстоит одобрить президенту, глава государства может вернуть его на доработку.

"Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом… «О специальных экономических мерах», — говорится в проекте заявления о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии.