Ещё
В Госдуме считают необходимым ответить Латвии введением экономических мер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме считают необходимым ответить Латвии введением экономических мер 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Госдума считает, что действия властей Латвии, принявших решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, должны повлечь за собой специальные экономические меры со стороны России, говорится в проекте заявления палаты.
Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения. Теперь закон предстоит одобрить президенту, глава государства может вернуть его на доработку.
"Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом… «О специальных экономических мерах», — говорится в проекте заявления о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии.
РИА Новости: последние новости
На Украине приняли закон, упрощающий добычу нефти и газа На Украине обвинили "Газпром" в неуплате долга ЦБ отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово118
Юлия Скрипаль пошла на поправку127
Украина дала ответ по выдаче пранкера278
Китай готовит для США ответный удар108
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну315
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение