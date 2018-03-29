Китай принял новые правила сферы управления активами

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Глава КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники утвердили новые правила для сектора управления активами объемом в $15 трлн, создание финансового суда в Шанхае и планы по углублению реформ, передает Reuters.

EPA/JEROME FAVRE

В ноябре центральный банк Китая опубликовал проект правил в секторе управления активами страны, чтобы закрыть лазейки, которые позволяли регуляторный арбитраж и использование увеличенного заемного капитала. Такое одобрение произошло на фоне растущей борьбы с рисками в финансовом секторе КНР, который рос за счет теневой экономики и забалансового кредитования. Источники ранее сообщали Reuters, что китайские банки высказали возражения против правил, заявив, что они могут вызвать волну выкупа акций среди прочих рисков. Китай также начал кампанию по искоренению лиц, занимающихся коррупцией в финансовом секторе. Создание нового финансового суда в Шанхае, открытие которого еще не состоялось, подчеркивает стремление Пекина избавить сектор от нарушений и неумелого выполнения правил. "Запуск более глубокой реформы партийных и государственных институтов знаменует собой новый этап углубления реформ во всех областях", — цитируют Си Цзиньпина китайские СМИ. Рыночные реформы, начатые 40 лет назад, подкрепляли рост Китая, который стал второй по величине экономикой в мире, но критики считают, что для продолжения развития необходимы сложные изменения в ряде областей, от финансов до управления. В дополнение к утверждению новых правил для сектора управления активами в стране, детали которых не были опубликованы, а также предложению о создании финансового суда в Шанхае, совещание одобрило планы по углублению реформ и открытию экспериментальных зон свободной торговли в Гуандуне, Тяньцзине и Фуцзяне. Совещание также рассмотрело доклад об углублении реформы партийных и государственных органов, осуществляющих надзор за работой по борьбе с коррупцией, и отчет о первом раунде инспекции по охране окружающей среды, возглавляемой центральными органами.