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В РУСАЛе прокомментировали возможное введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий
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В РУСАЛе прокомментировали возможное введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор РУСАЛа Александра Бурико прокомментировала RT планы США ввести пошлины на импортируемую сталь и алюминий. По её словам, сотрудники компании, находящиеся в настоящий момент в США, работают над тем, чтобы добиться для фирмы исключения в вопросе введения пошлин.
«Мы работаем над возможными исключениями. Все необходимые запросы будут отправляться в ближайшее время с тем, чтобы защитить наших потребителей в Америке от дополнительной нагрузки в виде пошлин», — сказала она.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24» оценил возможные потери страны от введения Соединёнными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия.
8 марта американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.
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