В РУСАЛе прокомментировали возможное введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий

Генеральный директор РУСАЛа Александра Бурико прокомментировала RT планы США ввести пошлины на импортируемую сталь и алюминий. По её словам, сотрудники компании, находящиеся в настоящий момент в США, работают над тем, чтобы добиться для фирмы исключения в вопросе введения пошлин.

«Мы работаем над возможными исключениями. Все необходимые запросы будут отправляться в ближайшее время с тем, чтобы защитить наших потребителей в Америке от дополнительной нагрузки в виде пошлин», — сказала она.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24» оценил возможные потери страны от введения Соединёнными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия.