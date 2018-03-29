Дубинский: Доверять деньги украинским банкам — харам и полная глупость

Я часто получаю просьбы прокомментировать надежность того или иного банка, рассказать, в какой валюте хранить сбережения и т.д и т.п.

Отвечу всем сразу, и не так, как вы ожидаете: я вообще считают, что доверять деньги украинским банкам — нельзя. Харам. И полная глупость.

Объясню почему: посмотрите, куда вкладывают деньги украинские банки — и убедитесь, вкладывают они их в облигации украинского правительства

Происходит это добровольно принудительно, так как более 60% банковской системы принадлежит государству через Минфин (госбанки). Соответственно, Минфин может определять уровень процентных ставок по депозитам через свои банки, и одновременно — заставлять их привлеченные средства вкладывать в ОВГЗ.

Что, по сути, уже давно и происходит. Минфин удавил ставки по валютным депозитам до 3-3.5% годовых в валюте и 10-12% годовых в гривне (при инфляции в 14%…). А банки направили полученные от клиентов деньги на покупку ОВГЗ, потому что кредитовать им в мертвой экономике некого.

Что это, как не пирамида? Причем, пирамида очень шаткая. Так как возвращать долги Минфин может только или одалживая снова и снова, или с увеличения доходов бюджета от налоговых поступлений (можно сказать, с заработанного).

"Заработать", то есть, увеличить налоговые поступления в бюджет для выплаты долгов — украинская экономика не способна. Потому что в ней жопа, и управляют ей рукожопы. Одалживать бесконечно деньги у населения невозможно по той же причине: в экономике жопа, и люди не могут делать сбережения.

Остается только один путь — печатный станок. То есть, отдавать людям не деньги, а фантики.

И до этого момента осталось не так много времени, потому что для подпитки экономического роста нет ни внутренних, ни внешних резервов.