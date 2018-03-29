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Вклады малых предприятий — в систему страхования
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Вклады малых предприятий — в систему страхования 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Действие системы страхования вкладов физлиц распространят и на вклады, которые делают малые предприятия.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в четверг.
Таким образом, Правительству совместно с Банком России поручено обеспечить указанные изменения в законодательстве.
Для этого кабмин и Банк России должны провести мониторинг применения валютного законодательства в отношении высокотехнологичных экспортоориентированных компаний. Оба эти указания должны быть выполнены к 1 сентября.
Кроме того, Путин распорядился до 1 октября подготовить предложения по устранению избыточных административных барьеров при совершении финансовых операций, связанных с экспортом высокотехнологичной продукции.
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