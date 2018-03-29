В Совете Федерации поддержали налоговый эксперимент в нефтяной отрасли

Введение налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли будет способствовать разработке сложных месторождений, заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин

Законопроект о введении налога на добавленный доход обсудили в Совете Федерации на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса. По словам Юрия Важенина, замена НДПИ на НДД обсуждается уже более десяти лет.

«Возникла необходимость разработки более сложных и дорогих месторождений», — пояснил сенатор.

В ноябре 2017 года Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о введении НДД, призванный стимулировать развитие нефтедобычи. По словам директора Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, предлагается изменение системы налогообложения в нефтяной отрасли на пилотных проектах. Сейчас нефтяники платят оборотные налоги — НДПИ и экспортные пошлины.

В соответствии с законопроектом, доля оборотных налогов снизится в два раза и взамен этого будет введён новый налог, который ориентируется на доходы нефтедобывающих компаний. Ставка налога составит 50 процентов от расчётного денежного потока. В Госдуме и Совете Федерации поддерживают законопроект, так как он даёт возможность учитывать геологические и технологические особенности разработки месторождений нефти. Сейчас нефтяникам невыгодно осваивать труднодоступные участки недр, так как налог единый для всех.

«Это ещё не конец многолетней дискуссии о модернизации налоговой системы в России , но важный шаг вперёд, поскольку сырьевая ориентация российской экономики ни для кого не секрет, — сказал Юрий Важенин. — После введения нового налога в России появится опыт администрирования налогообложения чистого дохода».

Сенатор подчеркнул, что большинство экспертов сходятся во мнении, что законопроект хорошо проработан, но будут трудности с его администрированием. Пока введение НДД отработают на экспериментальных участках, где добывается 3 процента от всей добываемой в России нефти.