Искусственный дефицит: почему цены на бензин могут вырасти на пять рублей за литр?

Розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти на пять рублей за литр. Крупные игроки создают искусственный дефицит топлива. Сокращение поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует повышение цен для конечных потребителей, а это, автозаправки, и в конечном итоге автомобилисты, промышленные компании и сельхозпроизводители, пишет РБК со ссылкой на экспертов «Совета по товарным рынкам».

Без насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами цены удержать невозможно. Этого можно добиться только увеличением на нем обязательных продаж. Трейдеры призвали Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на кризисную ситуацию на топливном рынке. Вот что говорит генеральный директор трейдерской компании «Солид-Товарные рынки» Илья Мороз

Илья Мороз генеральный директор трейдерской компании «Солид-Товарные рынки» «Пока антимопнопольная служба и министерство энергетики считают, что все в порядке, потому что у нас началось такое явление, как подмена рынка ручным регулированием. Причем этим ручным регулированием занимаются люди, которые никогда в жизни нефтепродуктами не торговали и достаточно смутно себе представляют, каким образом этот рынок функционирует. Есть еще несколько абсолютно объективных причин, которые приводят к такому росту. Растет цена на мировых рынках, и российским производителям выгодно экспортировать товар. Нефтяные компании принимают решение, что нам выгодно уйти на экспорт. Таким образом, у нас оголяется внутренний рынок, и по всем законам экономики цена, разумеется растет. Ни для кого не секрет, что весной начинаются активные сельхозпрограммы и очень высокое потребление дизельного топлива. Никто не отменял, что после зимы заводы встают на профилактику, и производство нефтепродуктов снижается. Все эти факторы говорят, что спрос на топливо будет сейчас расти, а мы уже на исторических максимумах. Мы об этом просто сейчас уже вынуждены кричать, потому что что происходит? Растет оптовая цена, независимым участникам рынка, владельцам сетей автозаправочных станций некуда деваться, они же не могут продавать в убыток. Мы просто хотим призвать министерство и ведомства, которые отвечают за это направление к тому, что необходимо проснуться, забыть эти мантры, которые они поют о том, что все в порядке, и начать работать».

Накануне оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года. На московских площадках цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта 92-й бензин подорожал почти на 8%, а с начала года — на 9%. 95-й бензин прибавил в цене в этом месяце — более 9,5%, с начала года — почти 12%. Вот какие прогнозы дает президент независимого топливного союза Павел Баженов:

— В силу просто экономических показателей работы топливного бизнеса, требуется рост цены, потому что экономики нет. У нас повышается затратная часть в виде налогов и прочее. Понятно, что это все идет по всей цепочке. У нас акцизы растут, при этом позиция такая, что топливо должно дорожать в соответствии с темпами инфляции, когда повышается налоговая нагрузка. Предпосылки такого роста созданы регулятором, созданы государством. То, что рост не происходит, — искусственное сдерживание рынка директивным методом. Сейчас прошел выборный процесс, поэтому, скорее всего, цены отпустят, пусть не в свободное плаванье, но дадут им приподняться достаточно ощутимо.

— Когда это может произойти и насколько может вырасти цена?

— Этот процесс постоянный. Растет по чуть-чуть, чтобы было не так заметно. В принципе я не думаю, что будут какие-то резкие скачки в рознице. Просто цена будет в каком-то еженедельном формате расти.