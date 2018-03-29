Депутат ГД предложил чипировать мигрантов для облегчения их жизни 

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил чипировать трудовых мигрантов для их собственного блага. Максим Иванов написал в своём Facebook, что такую идею он высказал на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества. По его мнению, для трудовых мигрантов следует ввести «обязательную практику ношения браслета с чипом», содержащим все «необходимые данные» об этом человеке. Это повысит уровень контроля за миграцией в стране, уверен Иванов. В ответ на критику со стороны интернет-пользователей парламентарий дополнил свой пост. «Друзья, напоминаю, 21 век на дворе, — написал Иванов. — Вместо того чтобы в кармане носить кучу бумажных документов, предлагается (обратите внимание на это слово!) всё это завести на электронный носитель. Кто не захочет носить на руке, хорошо, пусть носит в кармане. Это наоборот сделает жизнь трудового мигранта легче». Максим Иванов привёл данные, согласно которым в 2017 году МВД выявило более 136 тысяч правонарушений в сфере миграции.