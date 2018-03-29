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Новак предоставил Путину отчет по работе Минэнерго
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Новак предоставил Путину отчет по работе Минэнерго 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе рабочей встречи президент и министр энергетики обсудили работу ведомства за прошедший год.
Россия добилась рекордных показателей по добыче и экспорту газа. Об итогах работы топливно-энергетического комплекса в 2017 году Владимиру Путину доложил министр энергетики.
Новак доложил президенту, что все отрасли ТЭК в прошлом году отработали стабильно и повысили свои показатели по сравнению с предыдущими годами. Общий объем инвестиций на 2017 год составил 3,5 триллиона рублей во все отрасли ТЭК.
Новак сообщил, что в настоящее время Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству и продаже углеводородов и играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности.
Министр энергетики также отметил, что в прошлом году из-за роста цен на нефть бюджет получил дополнительно более триллиона рублей.
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