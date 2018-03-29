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ЦБ может внедрить норму о возможности переуступки долга заемщиков только профессиональным кредиторам
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ЦБ может внедрить норму о возможности переуступки долга заемщиков только профессиональным кредиторам 

Банки.ру 34 минуты назад
ЦБ может запретить переуступать долг заемщиков организациям, не являющимся профессиональными кредиторами. Об этом рассказал руководитель службы защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на ХХ Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.
«Иногда переуступка долга происходит не профессиональным коллекторам, а просто каким-то юридическим лицам. Это ограничивает право человека воспользоваться, например, специальной программой помощи. Мы столкнулись с этим в ипотеке. Мы всерьез сейчас обсуждаем норму об ограничении продажи долга только профессиональным кредиторам», — заявил Мамута.
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