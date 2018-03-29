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Минфин рассказал, как следить за ходом налоговой амнистии
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Минфин рассказал, как следить за ходом налоговой амнистии 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, как следить за списанием безнадежных долгов по налогам, пеням и штрафам.
Специалисты финансового ведомства сообщают, поправки в законодательство РФ, утвердившие порядок налоговой амнистии вступили в силу 29.12.2017. Положения акта предписывают представителям инспекции ФНС по месту жительства и нахождения имущества гражданина принимать решение о соответствующем списании без его содействия.
Однако чиновники подчеркивают, вся информация о состоянии расчетов с бюджетом доступна в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, НК РФ обязывает инспекции реагировать на запросы сверки указанных расчетов, а также представлять соответствующие справки.
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