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Минэнерго РФ планирует заменить до 80% импортных технологий
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Минэнерго РФ планирует заменить до 80% импортных технологий 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министерство энергетики России поставило перед собой задачу к 2020 году заменить до 80% импортных технологий в стране, сообщает Газета.ru.
«Наша задача — к 2020 году заменить до 80% импортных технологий. Это вполне возможно и уже есть такие разработки, сейчас мы их будем внедрять», — заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он также добавил, что на данный момент реализуется большая программа по импортозамещению, в рамках которой внедряются современные технологии.
Ранее Новак сообщил, что инвестиции в ТЭК выросли почти на 10% за 2017 год.
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