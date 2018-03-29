Минэнерго РФ планирует заменить до 80% импортных технологий

Министерство энергетики России поставило перед собой задачу к 2020 году заменить до 80% импортных технологий в стране, сообщает Газета.ru

«Наша задача — к 2020 году заменить до 80% импортных технологий. Это вполне возможно и уже есть такие разработки, сейчас мы их будем внедрять», — заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Он также добавил, что на данный момент реализуется большая программа по импортозамещению, в рамках которой внедряются современные технологии.

Ранее Новак сообщил, что инвестиции в ТЭК выросли почти на 10% за 2017 год.