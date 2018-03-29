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Правительство Мексики ожидает постепенного восстановления экономики
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Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Правительство Мексики ожидает постепенного восстановления экономики 

ИА Синьхуа 1 час назад
Мехико, 29 марта /Синьхуа/ — Министерство финансов Мексики в среду представило парламенту доклад по бюджету, в котором говорится, что в этом и будущем годах экономику страны ожидает постепенное восстановление, а инфляция и другие экономические показатели стабилизируются.
В докладе отмечается, что экономический рост в 2018 году составит 2-3 проц., а в 2019 году — 2,5-3,5 проц., в конце 2018 года уровень инфляции снизится до 3,5 проц., а в 2019 году — до 3 проц.
В докладе указывается, что рост внутреннего потребления в этом и следующем годах будет способствовать экономическому восстановлению. При этом Китай, ЕС и другие экономические субъекты будут продвигать развитие глобальной экономики в позитивном направлении, что также благоприятно скажется на экономическом развитии Мексики.
В докладе также говорится, что угрозы экономическому развитию Мексики сохранятся. Переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле /НАФТА/ — это фактор неопределенности для мексиканской экономики. Кроме того, торговый протекционизм угрожает восстановлению мировой экономики, что несет потенциальные риски для развития мексиканской экономики.
По данным Национального института статистики и географии Мексики, в 2017 году экономика страны выросла на 2 проц. — это самый низкий показатель за прошедшие 4 года. В конце 2017 года инфляция в Мексике достигла 6,77 проц. — самого высокого уровня за последние 17 лет.
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