Правительство Мексики ожидает постепенного восстановления экономики

Мехико , 29 марта / Синьхуа / — Министерство финансов Мексики в среду представило парламенту доклад по бюджету, в котором говорится, что в этом и будущем годах экономику страны ожидает постепенное восстановление, а инфляция и другие экономические показатели стабилизируются.

В докладе отмечается, что экономический рост в 2018 году составит 2-3 проц., а в 2019 году — 2,5-3,5 проц., в конце 2018 года уровень инфляции снизится до 3,5 проц., а в 2019 году — до 3 проц.

В докладе указывается, что рост внутреннего потребления в этом и следующем годах будет способствовать экономическому восстановлению. При этом Китай ЕС и другие экономические субъекты будут продвигать развитие глобальной экономики в позитивном направлении, что также благоприятно скажется на экономическом развитии Мексики.

В докладе также говорится, что угрозы экономическому развитию Мексики сохранятся. Переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле /НАФТА/ — это фактор неопределенности для мексиканской экономики. Кроме того, торговый протекционизм угрожает восстановлению мировой экономики, что несет потенциальные риски для развития мексиканской экономики.

По данным Национального института статистики и географии Мексики, в 2017 году экономика страны выросла на 2 проц. — это самый низкий показатель за прошедшие 4 года. В конце 2017 года инфляция в Мексике достигла 6,77 проц. — самого высокого уровня за последние 17 лет.