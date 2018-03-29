Конфликт с Россией: Тереза Мэй ударит по своим

Правительство Терезы Мэй рассматривает возможность запретить обращение российских еврооблигаций на лондонской бирже, сообщают британские СМИ. Аналитики отмечают, что от такого шага пострадают, прежде всего, местные инвесторы. России же станет еще сложнее найти площадку для размещения и покупателей на свои долговые бумаги.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Россией суверенных долговых бумаг и их обращение на лондонской бирже. Таким шагом предполагается нанести урон российской экономике. Об этом пишет The Guardian

Уточняется, что с соответствующим предложением выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

«В настоящее время Россия может брать займы на рынках капитала ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем может поддержать находящиеся под санкциями банки, связанные с Кремлем, и энергетические компании, которые больше не могут этого делать», — сказал Тугендхат.

Эти заявления прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он считает, что такой запрет нанесет урон реноме Лондона в глазах инвесторов.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами», — сказал Песков.

В российском Минфине восприняли сообщения с Туманного Альбиона спокойно. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что если такое решение будет принято, то «это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили», поскольку «не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать».

Такая мера ударит в первую очередь по иностранным держателям этих бумаг, которые будут испытывать сложности с их продажей, соглашаются аналитики Sberbank CIB

«В связи с этим мы оцениваем вероятность реализации этой инициативы как низкую», — полагают они.

Спрос со стороны британских и прочих иностранных инвесторов на российские бумаги остается стабильно высоким, поскольку они приносят своим держателям хорошую доходность, которую не дают облигации европейских эмитентов или США.

Недавно Минфин разместил новый выпуск еврооблигаций с погашением через 11 лет («Россия-2029») и дополнительному выпуску облигаций с погашением через 29 лет («Россия-2047») в объеме $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно. Доходность к погашению размещаемых бумаг составила 4,625% и 5,250% годовых. При этом совокупный объём заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил $7 млрд

Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — сообщает Минфин.

Для британцев эти бумаги были удобной инвестицией — предложенные инвесторам облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.

Сколько в целом российских бумаг принадлежит инвесторам из Великобритании оценить достаточно сложно. Банк России и Минфин дают только общую долю нерезидентов на рынке отечественного госдолга.

На 1 января этого года нерезидентам, по оценке ЦБ, принадлежало 37,9% еврооблигаций РФ объемом $15,091 млрд Во внутреннем долге иностранцев чуть меньше — 33,9% на 1 февраля 2018 года, что соответствует 2,27 трлн руб. номинального объема облигаций федерального займа (ОФЗ).

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов отмечает, что в случае, если обращение евробондов в Лондоне через европейские расчетные центры Euroclear и Clearstream станет невозможным, то эти бумаги можно будет перевести в Национальный расчетный депозитарий. Он напоминает, что такая операция уже проводилась в мае 2014 года, когда «Газпромбанк» переводил таким образом ценные бумаги клиентов.

«К такому виду санкций Россия была готова еще в 2014 году, а на сегодня у нас улучшаются внешнеэкономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона, поэтому, если исчезнет возможность размещать новые выпуски государственных облигаций в Лондоне, можно будет попытаться размещать их в Китае, например, юанях», — считает аналитик.

Он полагает, что Минфин всегда найдет, где разместить $3-5 млрд в год.

В свою очередь, Богдан Зварич , старший аналитик ИК «Фридом Финанс», подчеркивает, что интерес иностранных инвесторов к российским еврооблигациям существенно ослабнет, после появления подобного запрета.

Несмотря на достаточно привлекательные условия и доходность, которую дают российские евробонды, инвесторы в такой ситуации будут искать им замену, так как проблемы при работе на вторичном рынке повышают их риски, считает он.