Торговая война против Китая ослабит экономику США

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика» До 1970-х годов внешняя торговля США была в целом сбалансирована. Но начиная с середины 70-х, внешнеторговый профицит в секторе услуг стал значительно расти, а в торговле товарами начал увеличиваться дефицит. Этот дисбаланс вызвал серьёзную озабоченность в американских политических и экономических кругах. Президент Дональд Трамп доказывает, что увеличение внешнеторгового дефицита США вызвано несправедливыми международными правилами, выгодными американским торговым партнёрам, при этом основное внимание сосредоточилось на Китае. Как пишет в своей статье на Project Syndicate профессор Пекинского университета, директор Китайского центра экономических исследований Джастин Ифу Линь, для понимания нынешних китайско-американских торговых отношений следует обратить внимание на два факта. Во-первых, до 1985 года у Китая был дефицит в торговле с США. Затем этот дисбаланс сместился в другую сторону, и у Китая появился профицит в торговле с США в размере $60 млн, что соответствовало 0,3% от общего внешнеторгового дефицита США. Однако в 2016 году дефицит США в торговле с Китаем достиг $347 млрд, а на его долю приходилось уже 44% общего размера дефицита США. Во-вторых, размер профицита других стран в торговле с США не вырос так же сильно. Профицит Японии в торговле с США равнялся $103 млрд в 1985 году, а к 2007 году он повысился лишь до $130 млрд

Профессор Пекинского университета, директор Китайского центра экономических исследований Джастин Ифу Линь

Продолжающееся увеличение торгового дефицита США, особенно с середины 1980-х, было вызвано политикой монетарной экспансии Федерального резерва, которая привела к росту цен на недвижимость и акции. Благодаря возникшему в результате этой политики ощущению богатства, объёмы потребления возросли, а размеры сбережений снизились. Одновременно резко увеличился бюджетный дефицит США, особенно из-за профинансированной в долг американской военной интервенции на Ближнем Востоке и в других регионах. Поскольку доллар больше не привязан к золоту и является международной резервной валютой, США имеют возможность сохранять внешнеторговый дефицит, печатая больше долларов для обеспечения импорта. Страны Восточной Азии воспользовались своим сравнительным преимуществом — низкие зарплаты — для производства трудоёмких потребительских товаров. Начиная с 1950-х и 1960-х годов, США стали импортировать эту продукцию из стран Восточной Азии, поэтому у них возник дефицит в торговле с этим регионом. Увеличение профицита Китая в торговле с США после 1985 года было вызвано, главным образом, эволюцией экономики Восточной Азии. По мере роста уровня зарплат, США сначала импортировали потребительские товары из Японии; затем они переключились на импорт этих товаров из четырёх стран, получивших название «азиатские тигры» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань); и лишь после этого начали получать основную часть этого импорта из Китая. Но хотя торговый профицит Китая с США быстро рос, региональный вклад стран Восточной Азии во внешнеторговый дефицит США снижался. Доля торгового дефицита с Китаем в общем объёме торгового дефицита США возросла с 0,3% до 40%, в то время как доля торгового дефицита с Восточной Азией в общем торговом дефиците страны упала до уровня около 50% с более чем 100% в начале 1990-х. Иными словами регион Восточной Азии, включая Китай, не является главной причиной быстрого роста торгового дефицита США. Кроме того, размер профицита Китая в торговле с США систематически завышается, поскольку капиталоёмкие компоненты его трудоёмкой промышленной продукции в основном импортируются из Южной Кореи и Тайваня. Это прямое следствие работы международных производственных цепочек, основанных на сравнительных преимуществах каждой страны. По мере роста стоимости труда в Китае, его торговый профицит с США будет перемещаться в те страны и регионы, где стоимость труда ниже и где готовы развивать трудоёмкую промышленность. От этих сдвигов в трудоёмком промышленном производстве одна страна не выиграет, и эта страна — США, потерявшая свои сравнительные преимущества в производстве подобной продукции ещё полвека назад. Вероятность, что США начнут снова производить данные виды продукции, мягко говоря, крайне мала. Это означает, что издержки пошлин на китайский импорт, которые вводит администрация Трампа, лягут на плечи американских потребителей. Повседневный спрос американских потребителей не изменится просто из-за роста стоимости импортных товаров. США будут либо продолжать импортировать эти товары из Китая (а американские потребители будут платить за них больше), либо они начнут импортировать их из Вьетнама, Индии и Африки. Но поскольку цены на товары этих стран выше, изменения в структуре американского импорта приведут не только к снижению дефицита в двусторонней торговле с Китаем, но и к росту дефицита США в торговле с другими странами. Результат, в конечном итоге, окажется таким же: американские потребители будут платить больше за те же самые товары. Политически мотивированное введение США высоких пошлин на импорт из Китая может вызвать ответные меры, будет противоречить принципу взаимовыгодности в торговле и поставит под угрозу интересы американских избирателей. Китай может предпринять некоторые ответные меры, к примеру, повысить пошлины на импорт ряда товаров из США; впрочем, ему не следует допускать эскалации торговых споров и их превращения в торговую войну. США импортируют десятки тысяч китайских товаров, а Китай импортирует лишь узкий спектр американской продукции, например, соевые бобы, кукурузу, компьютерные чипы, самолёты. Повышение Китаем пошлин на импорт из США, следовательно, намного сильнее повлияет на американских производителей, чем повышение пошлин в США — на производителей Китая. В прошлом США использовали выгоды своего положения как крупнейшей в мире экономической державы и крупнейшего участника мировой торговли с целью блокировать любые многосторонние торговые правила, которые не отвечали их интересам; в противном случае США просто не стали бы выступать за свободу торговли. Но сейчас, когда США отказываются от принципов свободной торговли, Китай может взять на себя освободившуюся роль их защитника, тем самым, улучшив свой имидж крупной державы и продемонстрировав приверженность качественному глобальному управлению и развитию.