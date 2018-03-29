Порошенко упростил добычу газа на Украине 

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешения на добычу газа. Как сообщает «112 Украина», закон позволяет после завершения опытно-промышленной разработки месторождений и ввода их в промышленную разработку использовать землю на основании договора с её владельцем или по согласованию с землепользователем на период изменения их целевого назначения и оформления документов, удостоверяющих право пользования ими.
Отмечается, что изменения в Земельном кодексе позволят использовать земли без изменения их целевого назначения.
Также закон предусматривает разрешение снимать и переносить почвенный покров земли для создания нефтегазовых скважин и строительства трубопроводов. Кроме того, отменяется обязанность получать горный отвод.
Предполагается, что объекты нефтегазовой отрасли не нужно будет регистрировать как объекты градостроительства, а также вводится декларативный принцип согласования проектов разработки месторождений.
Ранее сообщалось, что Украина увеличила добычу газа в 2017 году на 4,2%.