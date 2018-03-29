Подмосковье планирует в этом году начать программу госзаймов для населения 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области впервые планируют размещать государственные займы (облигации) среди населения после того, как этот инструмент была опробирован Минфином РФ. Об этом сообщил министр финансов Подмосковья Михаил Ан в ходе заседания Московской областной думы в четверг.
"Что касается планов на 2018 год. Планируем пилотировать новый для Московской области инструмент — это займы для населения. Спрос очень высокий. [Этот инструмент] был тестирован успешно федеральным правительством, Минфином России", — сказал Ан.
Министр добавил, что госзаймы для населения позволят повысить его финансовую грамотность и сделать финансовые инструменты более доступными. Ан не уточнил, какой объем облигаций планируется выпустить под эти цели в 2018 году.
Минфин РФ начал размещать облигации федерального займа (ОФЗ) среди населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети. Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.
В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития РФ представить в план мероприятий, направленных на увеличение объема эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, в том числе до 100 млрд рублей в 2018 году.