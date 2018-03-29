Ещё
Подмосковье планирует в этом году начать программу госзаймов для населения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье планирует в этом году начать программу госзаймов для населения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области впервые планируют размещать государственные займы (облигации) среди населения после того, как этот инструмент была опробирован Минфином РФ. Об этом сообщил министр финансов Подмосковья Михаил Ан в ходе заседания Московской областной думы в четверг.
"Что касается планов на 2018 год. Планируем пилотировать новый для Московской области инструмент — это займы для населения. Спрос очень высокий. [Этот инструмент] был тестирован успешно федеральным правительством, Минфином России", — сказал Ан.
Министр добавил, что госзаймы для населения позволят повысить его финансовую грамотность и сделать финансовые инструменты более доступными. Ан не уточнил, какой объем облигаций планируется выпустить под эти цели в 2018 году.
Минфин РФ начал размещать облигации федерального займа (ОФЗ) среди населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети. Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.
В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития РФ представить в план мероприятий, направленных на увеличение объема эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, в том числе до 100 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС: последние новости
Слуцкий: Россия может ответить симметрично в случае ареста своих активов в США ЦБ отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка Орешник: инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором экономического роста РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну244
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово102
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»132
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение