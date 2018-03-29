Подмосковье планирует в этом году начать программу госзаймов для населения

"Что касается планов на 2018 год. Планируем пилотировать новый для Московской области инструмент — это займы для населения. Спрос очень высокий. [Этот инструмент] был тестирован успешно федеральным правительством, Минфином России", — сказал Ан.

Министр добавил, что госзаймы для населения позволят повысить его финансовую грамотность и сделать финансовые инструменты более доступными. Ан не уточнил, какой объем облигаций планируется выпустить под эти цели в 2018 году.

ВТБ. Минфин РФ начал размещать облигации федерального займа (ОФЗ) среди населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети. Бумаги реализуются через Сбербанк