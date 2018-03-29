Асо: Японии не нужны двухсторонние переговоры с США

Министр финансов Японии Таро Асо EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

"Когда две страны ведут переговоры, серьезнее укрепляется сильная страна. Это не нужно (Японии), поэтому мы все время говорили, что мы обязательно будем избегать «двусторонних торговых переговоров с США», сказал Асо парламенту. Асо, который также является заместителем премьер-министра, возглавляет делегацию Японии для двустороннего экономического диалога с Соединенными Штатами. Как писали «Вести. Экономика», сталелитейная промышленность Японии хочет, чтобы в отношении ее продукции не были введены тарифы на импорт в США, поскольку японская сталь не представляет угрозу для национальной безопасности США, заявил глава сталелитейной федерации. "В идеале мы хотим, чтобы США избежали введения каких-либо ограничений на импорт стали", — заявил на пресс-конференции председатель Японской федерации железной и металлургической промышленности Косей Синдо. "Но в худшем сценарии, в соответствии с которым США предпринимают действия по обузданию импорта, мы хотим, чтобы Япония была исключена, поскольку мы экспортируем только продукты, которые необходимы для экономики США, и их нелегко сделать в США", — сказал он. Представители японской сталелитейной промышленности заявили, что предложения Министерства торговли США по введению ограничений на импорт стали нарушают принципы свободной торговли, в то же время призывая Вашингтон принять взвешенное решение по этому вопросу. Япония экспортирует около 2 млн тонн сталелитейной продукции в США в год, что составляет около 5% от общего объема поставок зарубежной стали в США, но металлургические компании страны уже выразили беспокойство торговой политикой Вашингтона.