Ещё
Асо: Японии не нужны двухсторонние переговоры с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асо: Японии не нужны двухсторонние переговоры с США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что страна должна «определенно избегать» двусторонних торговых переговоров с Соединенными Штатами.
Министр финансов Японии Таро Асо EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
"Когда две страны ведут переговоры, серьезнее укрепляется сильная страна. Это не нужно (Японии), поэтому мы все время говорили, что мы обязательно будем избегать «двусторонних торговых переговоров с США», сказал Асо парламенту. Асо, который также является заместителем премьер-министра, возглавляет делегацию Японии для двустороннего экономического диалога с Соединенными Штатами. Как писали «Вести. Экономика», сталелитейная промышленность Японии хочет, чтобы в отношении ее продукции не были введены тарифы на импорт в США, поскольку японская сталь не представляет угрозу для национальной безопасности США, заявил глава сталелитейной федерации. "В идеале мы хотим, чтобы США избежали введения каких-либо ограничений на импорт стали", — заявил на пресс-конференции председатель Японской федерации железной и металлургической промышленности Косей Синдо. "Но в худшем сценарии, в соответствии с которым США предпринимают действия по обузданию импорта, мы хотим, чтобы Япония была исключена, поскольку мы экспортируем только продукты, которые необходимы для экономики США, и их нелегко сделать в США", — сказал он. Представители японской сталелитейной промышленности заявили, что предложения Министерства торговли США по введению ограничений на импорт стали нарушают принципы свободной торговли, в то же время призывая Вашингтон принять взвешенное решение по этому вопросу. Япония экспортирует около 2 млн тонн сталелитейной продукции в США в год, что составляет около 5% от общего объема поставок зарубежной стали в США, но металлургические компании страны уже выразили беспокойство торговой политикой Вашингтона.
Вести.Ru: последние новости
Цены на бензин в РФ достигли исторического максимума ЕК не сможет помешать "Газпрому" управлять "СП-2" ЦБ отозвал лицензию у "АктивКапитал Банка"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну295
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово114
Украина дала ответ по выдаче пранкера128
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми85
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов26
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение