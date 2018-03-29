Силуанов отказался признать вину Улюкаева

Силуанов назвал Улюкаева своим товарищем и отказался признать за ним вину

«Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — заявил глава Минфина, отметив, что даже после ареста считает Улюкаева свои товарищем.

Силуанов также оспорил мнение, что за бывшего главу Минэкономразвития никто не вступался: «Я не могу сказать, что мы не вступались и коллеги не вступались. Я знаю целый ряд его товарищей, коллег тоже, которые так же выражали свою позицию в отношении сомнений относительно тех результатов, которые были положены в основу судебных решений».

Отвечая на вопрос о страхе работы в правительстве, Силуанов заверил, что такого страха нет. По его словам, если бояться, что решения будут рассмотрены через призму лобби какой-то из групп, то ничего не получится. Минфин, по словам министра, работает, как считает нужным и не задумывается, что решения ведомства могут продвигать чьи-то интересы.

Антон Силуанов и Алексей Улюкаев долгое время работали вместе в государственных структурах России . Они хорошо друг друга знают по работе в Минфине, Минэкономразвития и Центральном банке России . В правительстве в должностях министров Улюкаев и Силуанов проработали в общей сложности более трех лет. Министры неоднократно спорили друг с другом, потому что идеология ведомств зачастую предполагает кардинально разный подход на бюджетный и экономический процессы в стране.