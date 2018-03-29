Ещё
Силуанов отказался признать вину Улюкаева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов назвал Улюкаева своим товарищем и отказался признать за ним вину 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов назвал бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева своим товарищем и отказался признавать, что экс-министр виновен по делу о взятке. Об этом глава Минфина рассказал в программе Hard Day`s Night на телеканале «Дождь».
«Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — заявил глава Минфина, отметив, что даже после ареста считает Улюкаева свои товарищем.
Силуанов также оспорил мнение, что за бывшего главу Минэкономразвития никто не вступался: «Я не могу сказать, что мы не вступались и коллеги не вступались. Я знаю целый ряд его товарищей, коллег тоже, которые так же выражали свою позицию в отношении сомнений относительно тех результатов, которые были положены в основу судебных решений».
Отвечая на вопрос о страхе работы в правительстве, Силуанов заверил, что такого страха нет. По его словам, если бояться, что решения будут рассмотрены через призму лобби какой-то из групп, то ничего не получится. Минфин, по словам министра, работает, как считает нужным и не задумывается, что решения ведомства могут продвигать чьи-то интересы.
Антон Силуанов и Алексей Улюкаев долгое время работали вместе в государственных структурах России. Они хорошо друг друга знают по работе в Минфине, Минэкономразвития и Центральном банке России. В правительстве в должностях министров Улюкаев и Силуанов проработали в общей сложности более трех лет. Министры неоднократно спорили друг с другом, потому что идеология ведомств зачастую предполагает кардинально разный подход на бюджетный и экономический процессы в стране.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был признан виновным во взяточничестве, 15 декабря 2017 года экс-министру вынесли приговор — восемь лет лишения свободы в колонии строго режима. По версии следствия, министр требовал взятку в размере двух миллионов долларов за положительное одобрение сделки по приватизации «Башнефти».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну291
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово108
Украина дала ответ по выдаче пранкера159
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми84
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение