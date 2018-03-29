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АКРА предупредило о рисках на рынке необеспеченного потребительского кредитования
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АКРА предупредило о рисках на рынке необеспеченного потребительского кредитования 

Rambler News Service 41 минуту назад
Об этом заявил старший директор АКРА Кирилл Лукашук в ходе конференции Ассоциации банков России.
«Чуть-чуть мы начинаем беспокоиться и смотреть в сторону необеспеченной розницы. То есть каких-то реальных признаков, что новое поколение кредитов чувствует себя хуже, мы не видим. Однако экономические факторы и ситуация с доходами населения, в принципе темпы роста экономики позитива не дают. Боимся мы того, что произошло несколько лет назад в прошлом кризисе необеспеченной розницы, когда нужно на чем-то зарабатывать, а чистая маржа падает», — сказал он.
По его словам, корпоративные клиенты в такой ситуации являются достаточно «сложным» сегментом с высокой конкуренцией.
«Куда идти? Самый простой ответ — наращивать розницу. Если туда идти неподготовленными с неотработанными риск-практиками можно ситуацию с платёжной дисциплиной и финансовым состоянием заёмщиков ухудшить в целом по системе», — подвёл итог Лукашук.
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