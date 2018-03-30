Аэропорт Мурманска может получить из бюджета 3,5 млрд руб на реконструкцию

rightВопрос о развитии инфраструктуры мурманского аэропорта обсуждался на встрече министра и губернатора Мурманской области Марины Ковтун , которая отметила, что аэропорт Мурмаши нуждается в реконструкции, в частности, необходимо отремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Как отметил Соколов, министерство транспорта РФ занимается разработкой плана магистральной транспортной инфраструктуры, и мурманский аэропорт будет внесен в этот план как один из основных с точки зрения развития аэропортовой инфраструктуры.

"Предполагаемый объем инвестиций — более точно покажет этап проектирования, но пока мы заявляемся на сумму из федерального бюджета более 3,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры аэродрома этого аэропорта. Но будут и внебюджетные инвестиции со стороны стратегического инвестора на строительство нового терминального комплекса", — сказал Соколов.

По его словам, в этом году такие стратегические решения могут быть приняты, если предложения министерства будут одобрены правительством РФ . «Скорость реализации этого проекта будет зависеть от возможностей бюджета, но он точно попадет в перспективные планы развития магистральной транспортной инфраструктуры», — добавил министр.

Как сообщила губернатор, собственником здания аэропорта является компания «Новапорт», она планирует сделать там масштабную реконструкцию. «Нам необходимо синхронизировать две эти задачи, чтобы сделать полную реконструкцию здания и взлетно-посадочной полосы. Мы считаем, что Мурманск — это воздушные ворота в Арктику, и заботимся об этом», — отметила Ковтун.

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