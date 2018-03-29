Ещё
Завальный: развитие отечественного турбиностроения повысит уровень энергобезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завальный: развитие отечественного турбиностроения повысит уровень энергобезопасности 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Тема развития российского энергетического турбиностроения, его законодательного обеспечения и поддержки стала особенно актуальной в условиях санкционного давления на Россию и попыток ограничить её участие в международной технологической кооперации.
Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «Мы должны не просто начать производить свои энергетические турбины, а выйти на новый уровень эффективности, надёжности и безопасности этого оборудования. Все комплектующие к этому оборудованию должно производиться в России, чтобы обеспечить нашей стране необходимый уровень энергетической безопасности», — сказал он на «круглом столе» в Госдуме на тему «Законодательное обеспечение развития энергетического турбиностроения».
Парламентарий отметил, что прогнозы развития мировой энергетики солидарны в том, что в первой половине XXI века применение парогазового цикла останется определяющим направлением развития мировой теплоэнергетики. Этот вывод тем более справедлив для России, где доля газа в топливном балансе тепловых электростанций достигает 70% с тенденцией к росту. «В перспективе возможно расширение сферы применения парогазового цикла за счёт распространения его на угольную электрогенерацию. При этом, по оценкам экспертов, в настоящее время приходится говорить о серьёзной технологической отсталости российской тепловой энергетики, как газовой, так и угольной», — считает Завальный. По мнению депутата, главная задача, стоящая перед отечественными турбостроителями, связана с инновационными высокотемпературными парогазовыми и газотурбинными технологиями, а для её решения необходима государственная поддержка.
Парламентская газета: последние новости
Заявления о возможном аресте активов РФ вредят имиджу США, заявил Песков Великобритания хочет запретить продажу российских бондов ЦБ отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»108
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово20
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания156
Чиновников наказали за банкет в день траура129
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение