Завальный: развитие отечественного турбиностроения повысит уровень энергобезопасности

Тема развития российского энергетического турбиностроения, его законодательного обеспечения и поддержки стала особенно актуальной в условиях санкционного давления на Россию и попыток ограничить её участие в международной технологической кооперации.

Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный . «Мы должны не просто начать производить свои энергетические турбины, а выйти на новый уровень эффективности, надёжности и безопасности этого оборудования. Все комплектующие к этому оборудованию должно производиться в России, чтобы обеспечить нашей стране необходимый уровень энергетической безопасности», — сказал он на «круглом столе» в Госдуме на тему «Законодательное обеспечение развития энергетического турбиностроения».

Парламентарий отметил, что прогнозы развития мировой энергетики солидарны в том, что в первой половине XXI века применение парогазового цикла останется определяющим направлением развития мировой теплоэнергетики. Этот вывод тем более справедлив для России, где доля газа в топливном балансе тепловых электростанций достигает 70% с тенденцией к росту. «В перспективе возможно расширение сферы применения парогазового цикла за счёт распространения его на угольную электрогенерацию. При этом, по оценкам экспертов, в настоящее время приходится говорить о серьёзной технологической отсталости российской тепловой энергетики, как газовой, так и угольной», — считает Завальный. По мнению депутата, главная задача, стоящая перед отечественными турбостроителями, связана с инновационными высокотемпературными парогазовыми и газотурбинными технологиями, а для её решения необходима государственная поддержка.