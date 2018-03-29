Новак отметил позитивную роль соглашения ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным , что соглашение ОПЕК+ сыграло позитивную роль не только в балансировке рынка, но и в дополнительных поступлениях валютной выручки в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Если брать нефтяную отрасль, объемы добычи нефти составили 546,8 млн тонн. Это всего на 0,1% меньше, чем в 2016 году. В первую очередь это связано, конечно же, с исполнением соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК в целях балансировки рынка и стабилизации положения на мировых рынках. Тем не менее я хотел бы отметить, Владимир Владимирович, что это решение, которое было и Вами поддержано, действительно, сыграло позитивную роль не только в балансировке рынка, но и в дополнительных поступлениях валютной выручки в Россию", — сказал Новак.

Он также подчеркнул, что при цене на нефть в $54,7 за баррель в 2017 году бюджет России получил дополнительно около 1,2 трлн руб, компании получили около 500 млрд руб.