Ещё
В Орле стартовал Форум региональных закупок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле стартовал Форум региональных закупок 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Организаторами мероприятия стали Управлением государственных закупок Орловской области с Фондом капремонта области и Национальной электронной площадкой.
По информации пресс-службы регионального правительства, в форуме принимают участие представители Министерства финансов РФ, других федеральных ведомств, Управления Федерального казначейства, Управления Федеральной антимонопольной службы, Контрольно-счетной палаты области, специалисты из Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.
На форуме обсуждаются вопросы прозрачности системы закупок, её цифровизации и эффективность расходования бюджетных средств.
О применении Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» рассказала начальник отдела анализа и мониторинга в сфере закупок департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Анна Червова. Отдельные секции на форуме посвящены проблематике закупок в медицинской отрасли, ЖКХ.
В пресс-службе отметили, что общий объем консолидированного заказа Орловской области в 2017 году достиг 16,4 млрд рублей. По итогам проведённых закупок экономия бюджетных средств в 2015 году составила 650 млн рублей, в 2016 — 787 млн рублей, в 2017 году — 840 млн рублей.
С 1 июля 2018 года и с 1 января 2019 года в силу вступят ряд изменений, направленных на устранение проблем регулирования закупочной деятельности и перевод закупок в электронный вид.
Сообщение В Орле стартовал Форум региональных закупок появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Федеральный центр выделил 126,9 млн дотаций орловским бюджетникам Правительство Орловской области заявило об улучшении инвестиционного климата Пользователи Telegram сообщили о сбое мессенджера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»108
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово20
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания156
Чиновников наказали за банкет в день траура129
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение