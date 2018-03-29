В Орле стартовал Форум региональных закупок

Организаторами мероприятия стали Управлением государственных закупок Орловской области с Фондом капремонта области и Национальной электронной площадкой.

На форуме обсуждаются вопросы прозрачности системы закупок, её цифровизации и эффективность расходования бюджетных средств.

О применении Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» рассказала начальник отдела анализа и мониторинга в сфере закупок департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Анна Червова. Отдельные секции на форуме посвящены проблематике закупок в медицинской отрасли, ЖКХ.

В пресс-службе отметили, что общий объем консолидированного заказа Орловской области в 2017 году достиг 16,4 млрд рублей. По итогам проведённых закупок экономия бюджетных средств в 2015 году составила 650 млн рублей, в 2016 — 787 млн рублей, в 2017 году — 840 млн рублей.

С 1 июля 2018 года и с 1 января 2019 года в силу вступят ряд изменений, направленных на устранение проблем регулирования закупочной деятельности и перевод закупок в электронный вид.